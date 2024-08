Brutta delusione per Chiara Ferragni. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, l’imprenditrice è stata “già scaricata” dal nuovo compagno Silvio Campara. La vacanza è saltata all’ultimo minuto.

Chiara Ferragni “già scaricata” da Silvio Campara

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Silvio Campara è ormai di dominio pubblico. Stando a quanto ricostruito dal giornalista Gabriele Parpiglia, la passione è scoppiata a Forte dei Marmi, dove l’imprenditrice ha conosciuto prima la moglie del suo nuovo compagno e poi lui. “Giulia avrebbe aiutato Chiara sia emotivamente che concretamente, ovvero cercando di metterle a disposizione un entourage che potesse risollevarla dal disastroso momento. L’incontro a Forte dei Marmi però, improvvisamente ‘scivola’ via e l’amicizia tra Chiara e Giulia passa in secondo piano“, ha raccontato Parpiglia. Adesso, a distanza di qualche settimana da quel momento, la Ferragni ha ricevuto una brutta delusione.

Chiara Ferragni e Silvio Campara: salta il viaggio in Perù

Per viversi la loro storia d’amore lontano da occhi indiscreti, Chiara e Silvio avevano organizzato una vacanza in Perù. I due sarebbero dovuti partire proprio in questi giorni, ma, come fa sapere il settimanale Oggi, Campara ha “scaricato” la Ferragni all’ultimo momento. Sembra che l’uomo abbia preferito restare in Italia per occuparsi della sua famiglia. Oltre alla separazione dalla moglie, infatti, deve ‘gestire’ due figli piccoli, di 2 e 5 anni.

Chiara Ferragni si lecca le ferite

La decisione di Silvio ha deluso Chiara che, di tutta risposta, ha deciso di non rinunciare alla vacanza. Ha lasciato i figli Leone e Vittoria all’ex marito Fedez ed è partita con alcuni dei suoi amici più cari per una meta che, al momento, non è stata rivelata. La relazione con Campara, è bene sottolinearlo, non è finita.