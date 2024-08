Chiara Ferragni e Silvio Campara: un like conferma la relazione in corso

La relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara si fa sempre più reale. Sui social, infatti, è spuntato un like decisamente azzardato, piazzato proprio dalla nuova fiamma dell’imprenditrice.

Chiara Ferragni e Silvio Campara: spunta un like azzardato

Mentre Fedez cambia una ragazza ogni due giorni, Chiara Ferragni continua a mantenere un profilo basso. Anche dopo che la cronaca rosa ha reso pubblica la sua relazione con Silvio Campara, l’imprenditrice ha continuato a seguire la strada del silenzio. Sui social, però, è spuntato un like piuttosto ambiguo, messo proprio dal 45enne.

Silvio Campara si lascia sfuggire un like

Silvio Campara, strano ma vero, ha piazzato un bel like ad un post Instagram del giornalista Gabriele Parpiglia. Non si tratta di un contenuto banale, ovviamente, ma del resoconto dettagliato della storia d’amore tra il 45enne e Chiara Ferragni. Lo stesso Parpiglia è rimasto scioccato dal ‘mi piace’ dell’imprenditore, tanto che ha mostrato lo screen tramite le sue Stories.

Prima il like, poi la rimozione: il danno è fatto

Il like di Silvio al post che riassume dettagliatamente la sua love story con la Ferragni è stato piuttosto azzardato. Non a caso, Campara si è reso conto dello scivolone e ha provveduto a rimuovere il ‘mi piace’. Ovviamente, il danno era ormai fatto e lo screen ha fatto il giro dei social. Come l’avrà presa Chiara? Di certo, non bene, così come la moglie dell’imprenditore.