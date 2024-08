Negli ultimi giorni l’attenzione è nuovamente puntata su Chiara Ferragni e sul presunto flirt con l’imprenditore Silvio Campara. Tutti i dettagli di questa presunta frequentazione.

Chiara Ferragni e Silvio Campara: tutti i retroscena del flirt

Il gossip estivo degli ultimi giorni riguarda il presunto flirt tra Chiara Ferragni e l’imprenditore Silvio Campara. Dopo le foto pubblicate in esclusiva da Chi e i dettagli sull’inizio di questa presunta frequentazione, che non è ancora stata smentita o confermata, a svelare qualche dettaglio in più è stato Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram. Il giornalista ha ricostruito le prime fasi dell’incontro tra l’influencer e l’ex modello, sposato e padre di due figli, svelando che i due non sono mai stati legati da un rapporto di amicizia, ma si sarebbero conosciuti a giugno, presentati dalla moglie Giulia Luchi Campara. Le prime a conoscersi, infatti, sono state le due donne a Forte dei Marmi tramite amicizie in comune. La moglie dell’imprenditore avrebbe teso la mano alla Ferragni nel pieno del Pandoro-gate, aiutandola emotivamente e mettendo a disposizione un entourage per aiutarla a risollevarsi. “Giulia le avrebbe permesso di rinascere legalmente, ma anche a livello di brand” ha dichiarato Gabriele Parpiglia.

A quanto pare, come riportato dal giornalista, Campara stava attraversando un momento difficile e quando ha incontrato Chiara ha visto una specie di via d’uscita. L’influencer ha poi lasciato Forte dei Marmi per continuare le vacanze a Capri, continuando a sentire sia Silvio Campara che la moglie Giulia, ma la situazione è poi precipitata. Tutto è esploso quando la Ferragni, a Capri, si è lasciata sfuggire la frase “lui me lo prendo” mentre mostrava le foto di Campara sul suo cellulare ed è stata paparazzata. La frase pronunciata è stata riportata alla moglie di Campara, che ha subito contattato Chiara Ferragni per un confronto, secondo Parpiglia molto duro.

Chiara Ferragni e Silvio Campara: cosa è successo dopo lo scandalo?

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, la coppia aveva già pianificato una fuga d’amore in Perù, con partenza fissata per il 15 agosto, ma dopo l’esplosione dello scandalo il viaggio sarebbe stato rimandato. Secondo il giornalista e gli utenti dei social, lo strano messaggio condiviso nelle ultime ore da Fedez si riferirebbe proprio a questa situazione. “È solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto, io ho deciso di cag**vi in salotto. Buona recita” sono le sue parole.

Su Instagram alcuni utenti stanno ipotizzando che Fedez abbia deciso di chiamare il suo nuovo cane Silvio proprio per lanciare una frecciata alla sua quasi ex moglie.