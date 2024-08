Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sembra ormai solo un ricordo: nuovi rumors stanno circolando nelle ultime ore riguardo la vita privata dell’influencer. Sarebbe nata una tenera amicizia tra la donna e l’ex modello Silvio Campara, Ceo di un brand di lusso.

Il rapporto tra Chiara Ferragni e Silvio Campara

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal sito web Dagospia, Chiara Ferragni avrebbe già accantonato il flirt con l’ortopedico Andra Bisciotti per dare spazio ad un nuovo uomo nella sua vita.

Si tratta del manager Silvio Campara, ex modello ed attualmente Ceo di un brand di scarpe di lusso, Golden Goose.

“Si vocifera che Campara, benché coniugato e bimbato, sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ammaccatissima ex reginetta di Instagram”, afferma Roberto D’Agostino sul profilo social di Dagospia.

Chi è Silvio Campara

Silvio Campara, ex modello e imprenditore di 45 anni, ha raggiunto risultati significativi con Golden Goose, per il quale dal 2018 è amministratore delegato. Nel 2020 ha toccato i 260 milioni di euro di fatturato.

L’uomo proviene da una famiglia di artigiani e, prima di Golden Goose, per un breve periodo ha lavorato come commesso per Alexander McQueen e poi nel commerciale di Giorgio Armani.

Dunque, una vita spesa nel settore della moda, in linea con quanto vissuto dalla Ferragni.

Nessuna conferma da parte della Ferragni e Campara

Al momento, tuttavia, a parte il “segui” di Chiara Ferragni a Campara su Instagram, non esistono elementi che confermino il legame tra i due. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito alla vicenda.