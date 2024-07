Da mesi, ormai, gli appassionati della cronaca rosa attendono con ansia una foto di Chiara Ferragni che bacia un altro uomo. A svelare il valore di uno scatto di questo tipo è stato Fabrizio Corona.

Chiara Ferragni bacia un altro uomo: quanto vale la foto?

Chiara Ferragni e Fedez non sono più una coppia da mesi ed entrambi hanno ripreso in mano le proprie vite. Lui si sta dando alla pazza gioia, passando da Garance Authié ad altre giovani donzelle, mentre lei starebbe frequentando un imprenditore. Gli appassionati di gossip, nel frattempo, non vedono l’ora di vedere una foto di Chiara che bacia un altro uomo. Qual è il valore di uno scatto del genere? A svelarlo è Fabrizio Corona.

Le stime di Fabrizio Corona

Ospite del podcast 2046 di Fabio Rovazzi, Corona ha svelato che una foto di Chiara Ferragni che bacia un altro uomo costa un occhio della testa. Fabrizio ha dichiarato:

“Il bacio della Ferragni con uno vale 5mila o 6mila euro“.

Una cifra da capogiro, forse dettata anche dalla riservatezza dell’imprenditrice. Mentre il marito non nasconde i flirt, lei cerca di tenersi lontano dalla cronaca rosa e questo rende ancora più allettante una foto ‘al bacio’.

Chiara Ferragni: a quando la famosa foto?

E’ bene sottolineare che, al momento, Chiara Ferragni non è mai stata pizzicata in atteggiamenti intimi con un altro uomo. L’imprenditrice, molto probabilmente, sta seguendo le rigide regole che le ha imposto l’esperto di comunicazione assoldato per ripulire la sua immagine dopo il caos del pandoro Balocco.