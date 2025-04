Colpi di scena e nuovi equilibri in studio a Uomini e Donne. La puntata andata in onda oggi, martedì 8 aprile ha regalato momenti imperdibili, tra sorrisi, passi di danza e ospiti d’eccezione. Protagonista assoluto, ancora una volta, Gianni Sperti, che torna in pista per sfidare Giuseppe nella ormai iconica gara di ballo. Ma questa volta a catturare l’attenzione è la sua partner: l’elegante e talentuosa Rossella Brescia. Un’esibizione che non è passata inosservata e che ha subito acceso i riflettori su un’intesa tra i due.

La sfida di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe a Uomini e Donne

Tutto ha avuto origine durante una sfilata maschile dal titolo “Fascino Intramontabile“, quando Giuseppe ha sorpreso il pubblico con una coreografia ispirata a Elvis Presley. Maria De Filippi ha apprezzato l’esibizione, arrivando a paragonarlo a John Travolta. Gianni Sperti, poco convinto del paragone, ha colto l’occasione per scendere in campo e dimostrare le sue doti, dando così il via a un’avvincente serie di duelli a passo di danza.

In una puntata seguente, Giuseppe è tornato a sfidare l’ex ballerino con una bachata. A supportare Gianni è arrivata Alessia Pecchia, ballerina professionista di Amici 24 e campionessa di danze latino-americane.

In un’altra occasione, i due si sono confrontati sulle note energiche del rock and roll. Giuseppe ha danzato con Marina, mentre Gianni si è esibito con Gloria.

Colpo di scena a UeD: cosa è successo durante il ballo tra Gianni Sperti e Rossella Brescia

Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa l’8 aprile 2025, è andato in scena un nuovo episodio della sfida di ballo tra Gianni Sperti, storico opinionista del programma, e Giuseppe, cavaliere del Trono Over. Anche stavolta, l’esibizione ha visto la presenza di ospiti d’eccezione: accanto a Gianni, l’elegante Rossella Brescia, nota ballerina e presentatrice, mentre Giuseppe ha danzato insieme a Martina, ballerina della sua scuola di danza.

L’interpretazione di Gianni e Rossella, sulle celebri note di Dirty Dancing, ha conquistato il pubblico grazie anche all’iconica “presa dell’angelo”, accolta con entusiasmo e applausi dallo studio.

“Siamo tornati indietro di qualche anno. Ballando con lei mi sono sentito come se il tempo non fosse passato. È la stessa emozione“, ha dichiarato l’ex ballerino.

A giudicare la sfida sono stati tre ballerini professionisti del programma Amici: Isobel, Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Dopo aver assistito alle esibizioni, hanno decretato la vittoria di Gianni Sperti.

Pur riconoscendo i suoi limiti, Giuseppe ha sottolineato l’importanza del coraggio. La bachata eseguita dai due, però, non ha convinto pienamente: lo stesso cavaliere ha ammesso di aver sbagliato alcuni passi. Tina Cipollari non ha risparmiato critiche, invitandolo ironicamente a cambiare hobby, mentre Martina ha giustificato l’esibizione spiegando che Giuseppe ultimamente non si allena con costanza.