Il rapimento avvenuto in pieno giorno

Un episodio di rapimento-lampo ha scosso la comunità di San Giorgio a Cremano, un comune alle porte di Napoli. Un ragazzo di soli 15 anni, figlio di un imprenditore noto nella zona, è stato sequestrato mentre si dirigeva a scuola. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, quando il giovane stava per salire sulla sua minicar. Un furgone si è avvicinato e, secondo le testimonianze, alcuni individui sono scesi dal mezzo, hanno coperto il ragazzo con un cappuccio e lo hanno costretto a salire a bordo.

Le indagini e il tempestivo intervento delle forze dell’ordine

La situazione è stata immediatamente segnalata da un testimone, il proprietario di un bar che ha assistito alla scena e ha sentito le urla del minorenne. La notizia si è rapidamente diffusa sui social media, dove sono state condivise foto del ragazzo con richieste di aiuto per le indagini. Le forze dell’ordine, in particolare la squadra mobile della questura di Napoli, hanno avviato ricerche tempestive, supportate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia e dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Torre Annunziata.

Il rilascio del ragazzo e l’arresto del rapitore

Fortunatamente, dopo poche ore, il ragazzo è stato liberato. Gli investigatori sono riusciti a rintracciarlo e a fermare uno dei presunti rapitori, un uomo di 24 anni, indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione. Si sospetta che il rapimento fosse finalizzato a estorcere denaro alla famiglia del minorenne, con voci che parlano di un riscatto di un milione e mezzo di euro, anche se non ci sono conferme ufficiali su questa cifra. Le indagini continuano per identificare eventuali complici e ricostruire la dinamica del sequestro.

Reazioni e preoccupazioni della comunità

Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha espresso gratitudine verso le forze dell’ordine per la loro prontezza nel risolvere il caso, ma ha anche invitato la popolazione a non diffondere notizie errate. Ha sottolineato che il rapimento non è avvenuto all’interno della scuola, ma in strada, rassicurando i genitori sulla sicurezza degli istituti scolastici. Questo evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nella zona, evidenziando la necessità di un monitoraggio costante per prevenire simili episodi in futuro.