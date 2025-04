Camilla al Quirinale in abito blu elettrico: il sorprendente dettaglio del look

La Regina Camilla al Quirinale in abito blu elettrico: il dettaglio del look ...

Re Carlo e Camilla hanno recentemente visitato il Quirinale, dove sono stati accolti dal Presidente Mattarella. Durante l’evento, l’attenzione si è concentrata non solo sul loro incontro ufficiale, ma anche sul look impeccabile della Regina. Camilla ha scelto un abito blu elettrico di Fiona Clare, un capo audace e sofisticato che ha catturato l’attenzione di tutti. A rendere il suo outfit ancora più speciale, un dettaglio prezioso che non è passato inosservato, aggiungendo un tocco di eleganza e classe alla sua apparizione.

Camilla al Quirinale in abito blu elettrico

Lunedì 7 aprile è iniziata la visita di stato di Re Carlo e della Regina Camilla in Italia, un tour di quattro giorni che li porterà a Roma e Ravenna. Il loro viaggio è iniziato con l’arrivo all’aeroporto di Ciampino, dove la Regina ha optato per un look in blu navy. La coppia si è subito presentata come unita anche nella scelta cromatica, entrambi vestiti di blu.

Il clima primaverile di Roma ha ispirato la Regina a scegliere un abito di Fiona Clare Couture. Questo look, già indossato per il Royal Ascott dello scorso giugno, riflette la sua abitudine al riciclo, una pratica sostenibile che si allinea con le posizioni ecologiche di Re Carlo.

Il dress in crêpe di lana, con maniche lunghe e gonna ampia, è decorato con un nastro tono su tono sulla parte frontale. Camilla ha completato l’outfit con una borsa in pelle nera trapuntata e pump di Eliot Zed, aggiungendo un braccialetto Van Cleef & Arpels al polso.

Sul petto, Camilla ha indossato una spilla di grande valore, un gioiello con diamanti e uno zaffiro blu centrale che risale al 1840, regalo di nozze del principe Alberto alla regina Vittoria. La spilla ispirò anche l’anello di fidanzamento che Carlo donò a Diana, ora indossato dalla principessa Catherine.

La regina Vittoria amò molto il gioiello, che portò durante il suo matrimonio e nel corso della sua vita. Dopo la morte del principe Alberto nel 1861, la spilla non fu più vista in pubblico, ma nel suo testamento, Vittoria la destinò alle regine. Da allora, lo zaffiro è passato alla regina Alexandra, alla regina Mary, alla regina Elisabetta consorte e infine alla regina Elisabetta II, arrivando oggi alla regina Camilla.