A distanza di anni, Fabrizio Corona è tornato a parlare delle scuse che ha fatto in diretta tv a Barbara D’Urso. L’ex re dei paparazzi ha candidamente ammesso che era soltanto una scena finta, plateale, di cui la conduttrice era consapevole.

Fabrizio Corona: le scuse a Barbara D’Urso

Qualche anno fa, in occasione della primissima puntata di Live Non è la D’Urso, Fabrizio Corona ha chiesto scusa in diretta tv alla conduttrice Barbara D’Urso. Negli anni, i loro rapporti sono sempre stati piuttosto tesi, tanto che c’è stata anche una lite via telefono nel corso di un programma pomeridiano di Carmelita. Adesso, ospite del podcast 2046 di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, l’ex re dei paparazzi ha svelato un retroscena sulle scuse che ha rivolto a Barbarella.

Le parole di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha raccontato che sono stati i vertici Mediaset a chiamarlo per proporgli di partecipare alla primissima puntata di Live Non è la D’Urso. Per il Biscione si trattava del primo programma all’americana di infotainment, per cui aveva bisogno di ospiti di un certo livello. Chi meglio dell’ex re dei paparazzi per aumentare lo share? In un primo momento, Carmelita non voleva ospitarlo, poi a cambiato idea, ma a patto di ricevere scuse pubbliche. Corona ha raccontato:

“Ovviamente per la prima puntata, come primo ospite hanno pensato a me. Però non ci parlavamo da anni (con Barbara D’Urso, ndr). Mediaset mi dice ‘Ti diamo questo, questo e quest’altro, però devi andare alla prima puntata di Live Non è la d’Urso’. Lei si è opposta, poi ha detto ‘ok, va bene, però lui mi deve chiedere scusa in puntata’. E allora lì ho fatto una mezza scusa finta plateale. Ma lei lo sa!”.

Corona, neanche a dirlo, ha sottolineato di averle chiesto scusa “anche per soldi“.

Fabrizio Corona e Barbara D’Urso oggi: che rapporto hanno?

Dopo le scuse, i rapporti di Fabrizio Corona e Barbara D’Urso non sono cambiati. Hanno proseguito con le loro vite e, ovviamente, non si sono più incontrati. L’ex re dei paparazzi, però, ha preso le difese di Carmelita quando è stata cacciata da Mediaset. Per il resto, tra loro resta “una guerra di alti e bassi tra amore, amorissimo, amorino, liti, litigate forti, odio, una roba allucinante“.