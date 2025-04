A dieci giorni di distanza dal malore che lo ha colto sul palco durante uno dei suoi spettacoli, Andrea Pucci ha finalmente rassicurato i suoi fan. Attraverso i social, il comico ha condiviso un messaggio di speranza, annunciando il suo imminente ritorno in scena dopo essere stato operato. Ma cos’è successo esattamente e quale tipo di operazione ha subito?

Andrea Pucci e il malore sul palco

Andrea Pucci, nome d’arte di Andrea Baccan, era in scena con il suo spettacolo “30 anni… e non sentirli”, un tributo alla sua carriera. Lo show, che celebra tre decenni di attività, non si limita solo a battute irriverenti e umorismo audace, ma include anche momenti musicali, grazie alla collaborazione con una band diretta dal maestro Carlo Palmas.

“Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”, aveva annunciato il 28 marzo.

Il giorno dopo, Pucci è tornato sui social per i centinaia di messaggi ricevuti, visibilmente provato, e ha spiegato che doveva sottoporsi a dei controlli.

Andrea Pucci, operato dopo il malore sul palco: come sta il comico

Oggi è arrivata la notizia tanto attesa: il ritorno di Andrea Pucci. Dopo il malore accusato durante lo spettacolo a Forlì, lo scorso 28 marzo, che lo aveva costretto a interrompere la performance, il comico ha subito un intervento alle coronarie.

In un video sui social, ha raccontato del “tagliando” a cui si è sottoposto, ringraziando calorosamente tutti per i messaggi ricevuti. Infine, ha annunciato il suo ritorno sul palco con un appuntamento: “Ci vediamo il 12 e il 13 aprile a Bassano del Grappa”.

La data di Forlì sarà recuperata il 31 ottobre 2025 presso il Gran Teatro PalaGalassi di Forlì. Le performance previste per l’1 e 2 aprile saranno riproposte il 4 e 5 giugno 2025 al Teatro Repower di Assago (MI). Infine, gli spettacoli dell’8 e 9 aprile saranno recuperati il 18 e 19 giugno, sempre al Teatro Repower di Assago (MI).