Andrea Pucci ha interrotto lo spettacolo al PalaGalassi di Forlì per lo show celebrativo '30 anni… e non sentirli'. Aggiornamenti dopo il malore.

Andrea Pucci ha interrotto il suo spettacolo “30 anni… e non sentirli” al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì a causa di un malore. La serata, che era iniziata con battute e musica dal vivo, ha visto Pucci unirsi alla band per alcune canzoni. Dopo circa mezz’ora, il comico ha annunciato di non sentirsi bene.

Pucci, malore sul palco e spettacolo interrotto

Andrea Pucci, nome d’arte di Andrea Baccan, è attualmente impegnato con il suo spettacolo “30 anni… e non sentirli”, un omaggio alla sua lunga carriera di comico. Lo show, che celebra i trent’anni di attività, non si limita a battute irriverenti e comicità scorretta, ma offre anche momenti musicali, grazie alla presenza di una band guidata dal maestro Carlo Palmas.

La carriera di Pucci è iniziata in una piccola “cantina”, con un debutto che lui stesso ha definito poco esilarante in una recente intervista, un umile inizio che ha però segnato l’inizio di una straordinaria ascesa nel panorama comico italiano.

“Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”. Ha annunciato il comico dal palco ieri sera, 28 marzo.

Grande apprensione in sala per il comico, con il pubblico rimasto in attesa di rivederlo sul palco. Dopo circa 15 minuti, uno degli orchestrali ha comunicato l’interruzione dello spettacolo, spiegando che Pucci non era in grado di proseguire. Nonostante la pausa, ha sottolineato che non era successo “nulla di drammatico“.

Secondo le ultime notizie, lo staff ha rassicurato il pubblico escludendo la possibilità di problemi gravi. Al momento, Andrea Pucci non ha rilasciato alcun aggiornamento ufficiale sui suoi canali social.

Per precauzione, lo spettacolo è stato riprogrammato a una data successiva. Lo show verrà riproposto in autunno, con una data ancora da confermare, e i biglietti rimarranno validi.