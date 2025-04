Dopo l’annuncio di Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino Cinque News, si fa sempre più interessante il cast del reality game condotto da Ilary Blasi, The Couple. Tra le nuove coppie, infatti, spunta un duo inedito: due sorelle che, con la loro affiatata intesa, sono pronte a conquistare il pubblico. Scopriamo insieme chi sono queste protagoniste che daranno un tocco di freschezza e sorprese al programma.

The Couple, svelata una nuova coppia: il coming out di una protagonista

Nel 2021, una delle protagoniste del reality ha compiuto un passo importante nel suo percorso personale, facendo coming out pubblico. In un’intervista a Vanity Fair a dicembre dello stesso anno, ha parlato con sincerità delle difficoltà e delle paure che ha affrontato.

“Ci ho pensato tanto prima di farlo. Ma poi mi sono chiesta: perché non posso essere me stessa. Per anni ho avuto paura di essere giudicata, esclusa. Di perdere sponsor, opportunità. Poi ho capito che nessuna vittoria vale quanto quella di essere libera”.

The Couple, svelata una nuova coppia: entra una campionessa dello sport

Tra i concorrenti del reality The Couple, ci sarà anche una campionessa di boxe di 27 anni, Irma Testa, che ha intrapreso la sua carriera sul ring a soli 12 anni. A 14 anni, si trasferisce ad Assisi, dove inizia a costruire la sua brillante carriera.

La sua determinazione non passa inosservata: nel 2012 conquista il bronzo agli Europei in Polonia, l’anno successivo vince l’oro ai Mondiali in Bulgaria e, nel 2015, viene premiata come miglior pugile ai Mondiali di Taiwan. La sua consacrazione arriva nel 2020, quando diventa la prima italiana nel pugilato a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, dove ottiene la medaglia di bronzo nei pesi leggeri, segnando un momento storico per il pugilato italiano.

C’è un legame che ha reso il suo percorso ancora più speciale: Lucia, la sorella infermiera, che ha sempre rappresentato per Irma una seconda madre. Lei ha rinunciato a inseguire la propria carriera per supportare la famiglia, sacrificandosi quando Irma è stata convocata per gli Europei, facendole da supporto nei momenti cruciali. Il sogno che una ha realizzato per l’altra si è trasformato in una collaborazione profonda e sincera.

Adesso, insieme, sono pronte a mettersi in gioco a The Couple, con la stessa determinazione e affiatamento che le ha sempre contraddistinte.