Nella prima puntata di The Couple, andata in onda ieri sera su Canale 5, uno dei momenti più sorprendenti è stato sicuramente il rivelarsi di un clamoroso retroscena che coinvolge Mariateresa Antonucci, il notaio del reality. Chi è davvero la donna che, con il suo ruolo apparentemente formale, sta per giocare un ruolo centrale nella trama del programma? Il suo passato misterioso promette di svelare molti più colpi di scena nelle prossime puntate.

The Couple: il notaio protagonista di un malinteso nel reality

Nella prima puntata, andata in onda ieri sera 7 aprile, le coppie dovevano far indovinare un oggetto al partner senza usare parole correlate. Il notaio Mariateresa Antonucci supervisiona il gioco, ma la sua partenza è confusa. La prova delle sorelle Boccoli è particolarmente problematica: il notaio, supportato dagli assistenti, interrompe il gioco più volte per errori e parole vietate, ma non spiega subito il motivo degli stop. La sua spiegazione iniziale crea confusione anche tra i concorrenti e Ilary Blasi. Solo alcuni minuti dopo il termine del gioco, Mariateresa chiarisce le penalizzazioni alla conduttrice.

“È un po’ confusa oggi il notaio”, è il commento ironico della conduttrice.

Il mancato feeling tra le due è proseguito per tutta la serata, tra battute e frecciate, diventando l’aspetto più interessante e divertente della prima puntata di The Couple. Alla fine, la ‘non coppia’ formata dalla conduttrice e dal notaio è stata quella che ha lasciato il segno.

The Couple: chi è Mariateresa, notaio del reality

​Mariateresa Antonucci, nata il 16 ottobre 1954, è una notaio attiva nel distretto di Roma, Velletri e Civitavecchia dal 1985. Specializzata in passaggi di proprietà e costituzione di società, gestisce uno studio notarile con oltre trent’anni di esperienza, concentrato principalmente nel settore immobiliare.​

Il suo studio principale si trova a Roma, in via Napoleone Colajanni 3, mentre nel giugno 2016 ha aperto una seconda sede a Monterotondo, in via Cavour 39, vicino alla Basilica di Santa Maria Maddalena.