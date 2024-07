Chiara Ferragni esce in ciabatte: il prezzo è da capogiro

Chiara Ferragni esce in ciabatte: il prezzo è da capogiro

Chiara Ferragni esce in ciabatte: ecco marca e prezzo delle calzature.

Anche se l’ultimo anno avrebbe dovuto insegnarle a volare basso, Chiara Ferragni continua ad ostentare le sue ricchezze. Il suo ultimo colpo di testa? Un paio di ciabatte che hanno un prezzo inaccessibile ai comuni mortali.

Chiara Ferragni esce in ciabatte: il prezzo è folle

Dopo il pandoro gate, il mondo degli influencer ha iniziato a traballare. Eppure, molti di questi personaggi, Vip o pseudo tali, continuano ad ostentare le loro ricchezze senza comprendere che c’è stata un’inversione di marcia. Chiara Ferragni, colei che ha dato inizio a questo mondo e, allo stesso tempo, ne ha segnato il tracollo, ha dimostrato ancora una volta di non aver compreso la lezione. L’imprenditrice si è mostrata con un paio di ciabatte che costano un occhio della testa.

Di che marca sono le ciabatte di Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni si è lasciata immortalare per le vie di Milano con ai piedi un paio di ciabatte extra lusso. Si tratta delle Yeezy Slides, disegnate da Kanye West per Adidas. Il prezzo, neanche a dirlo, è stellare. Prima di scoprire il costo, i fan dovrebbero porsi anche un’altra domanda: l’imprenditrice le ha pagate oppure si tratta di un supplied non specificato?

Quanto costano le Yeezy Slides?

Le Yeezy Slides sfoggiate da Chiara hanno un costo che varia tra i 500 e i 1200 euro. Una cifra folle, soprattutto se consideriamo che si tratta di un paio di pantofole di plastica dallo stile discutibile. Tra i commenti allo scatto della Ferragni, non a caso, si legge: “Uscire in ciabatte e calze direi di no anche se sei Chiara Ferragni”, oppure “Le ciabatte con le calze bianche solo tu le puoi portare con tanta disinvoltura… restano orrende però”, o ancora “Ma veramente sei uscita così?”.