Nelle ultime ore, il famoso portale Dillinger News di Fabrizio Corona ha rivelato una clamorosa indiscrezione: Chiara Ferragni avrebbe confessato a Fedez un presunto tradimento, avvenuto alla fine della loro relazione. A completare il triangolo ci sarebbe il cantante Achille Lauro.

Chiara Ferragni ha tradito Fedez con Achille Lauro? L’indiscrezione

Con la rottura tra Fedez e Chiara Ferragni, sono emerse numerose indiscrezioni sul passato della coppia e sui presunti tradimenti del rapper. Tra le voci più chiacchierate, quella di un presunto tradimento di Fedez con Taylor Mega, che aveva rivelato che i Ferragnez fossero, in realtà, una coppia aperta. Notizia poi smentita dall’imprenditrice digitale.

Tuttavia, nelle ultime ore, nuovi rumors di Fabrizio Corona rivelano che anche Chiara Ferragni avrebbe tradito il marito. Cosa è successo davvero?

“Questa è una notizia che noi vi possiamo confermare perché da fonti dirette sappiamo benissimo che Chiara, una volta finito il matrimonio, ha ammesso a Federico della liaison. Una cosa che lui non ha minimamente accettato ed è da quel giorno che i due non si sono più rivisti”.

Fedez e Achille Lauro a Sanremo 2025

“Non appena è stata annunciata la lista dei cantanti di Sanremo tutti hanno subito pensato al dissing che c’è stato tra Tony Effe e Fedez. Ragazzi, qui la verità come al solito ve la diciamo solo noi: la vera potenziale lite che può accadere in quel di Sanremo vede sì protagonista Fedez, ma l’avversario si chiama Achille Lauro”, ha aggiunto il portale di Corona.

Fino ad ora, né Fedez, né Achille Lauro, né Chiara Ferragni hanno rilasciato commenti in merito alle affermazioni di Corona. Ciò che è certo è che, con l’imminente arrivo del Festival, l’interesse non sarà rivolto soltanto sulle performance, ma anche sugli sviluppi privati dei protagonisti. Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.