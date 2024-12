Fabrizio Corona, ospite di Gurulandia, ha sganciato una bomba in merito alla relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: presto i due annunceranno una gravidanza.

La previsione di Corona

Afferma Corona in merito alla neo-coppia: “Come avete visto adesso Chiara sta con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo Fedez adesso sta con lui. Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data. Entro aprile del 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino! Aprile 2025! Accetto qualsiasi scommessa e non ritratterò mai questa profezia, è così, è non mi rimangio nulla”.

Continua: “Sapete come lo chiama lei in privato? Non fidanzato, non Giò, lei dice ‘il mio compagno’, nel senso ‘il mio compagno di vita’, la sua vita nuova, a un anno dal caos che l’ha travolta. E comunque a Chiara io le auguro tanta felicità e se la merita. A prescindere da Fedez che è un mio grande amico.”

La relazione tra Ferragni e Tronchetti Provera

La nuova storia d’amore di Chiara Ferragni, dopo la rottura del matrimonio con Fedez, procede a gonfie vele. L’imprenditrice ha infatti già presentato il nuovo fidanzato ai figli. Inoltre, alcune fonti vicine alla coppia raccontano che Giovanni ha regalato a Chiara un anello con un prezzo folle.