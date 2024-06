Chiara Ferragni, l’ironia su TikTok: “Sto aspettando che il mio futuro fidanzato faccia questo”

Chiara Ferragni ha sorpreso i suoi follower con un video su TikTok pieno di ironia, che riguarda il suo ipotetico futuro fidanzato.

Chiara Ferragni sorprende i fan con un video su TikTok

Chiara Ferragni ha trascorso un meraviglioso weekend in Sicilia per il matrimonio di Diletta Letta e Loris Karius. L’influencer è tornata a milano e si è mostrata molto allegra e spensierata sui social network. Dopo la separazione con Fedez sembra essere pronta ad andare avanti e a vivere qualcosa di nuovo che possa regalarle belle emozioni. In un video su TikTok ha scherzato in modo molto ironico sul suo ipotetico futuro fidanzato.

“Aspettando che il mio futuro fidanzato faccia questo trend” ha scritto Chiara Ferragni su TikTok. Il trend in questione riguarda la canzone di Jovanotti, “La mia ragazza è magica“. Si tratta di una meravigliosa dedica d’amore, che l’influencer spera di ricevere. “Siamo in attesa quasi più di te Chiara” ha scritto un follower, per sostenerla. “Ora è l’era del self love” ha risposto la Ferragni.