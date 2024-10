Chiara Ferragni fa un passo indietro come amministratrice delegata di Fenice, la società che gestisce i suoi marchi di moda. Il manager Claudio Calabi prende il suo posto: lo scrive il Corriere della Sera.

Nuovo manager per il rilancio di Fenice

Dopo l’impatto del caso Balocco sulle sue aziende, l’imprenditrice digitale avrebbe affidato il compito a Claudio Calabi, manager esperto in ristrutturazioni e rilanci aziendali. Sarebbe stata convocata per lunedì prossimo un’assemblea per la modifica dell’organo amministrativo.

Secondo le prime indiscrezioni, a farsi da parte saranno la Ferragni, attuale amministratore delegato, e il presidente Paolo Barletta.

“La missione di Calabi sarà fare una radiografia della società, conto economico e struttura di costi, probabilmente eccessivi rispetto al ridimensionato business attuale. Alla fine presenterà un nuovo piano destinato a segnare la discontinuità”, rivela il Corriere della Sera.

E, forse, Calabi riuscirà a far riaprire il dialogo con il terzo azionista di Fenice (27,5%), Pasquale Morgese, da mesi in pressing sui vertici della società.

Gli ultimi bilanci della società

Il bilancio 2023 non è stato ancora approvato e gli ultimi dati noti si fermano al 31 dicembre 2022, con 15,6 milioni di fatturato con 3,4 milioni di euro di utile.

Chi è Claudio Calabi

Il manager ha guidato la ristrutturazione e il rilancio di Risanamento, che a giugno 2023 ha ceduto l’intera area di sviluppo di Milano Santa Giulia al fondo comune di investimento chiuso gestito da Lendlease Italy Sgr. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Italtel-Psc, dopo aver diretto Rcs e il Sole 24 Ore.