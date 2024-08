Chiara Ferragni si sta godendo l’ennesima vacanza. Questa volta si trova in Grecia, in compagnia dei figli Leone e Vittoria e della sua famiglia. Nelle sue ultime Instagram Stories è comparso uno scatto che ha sorpreso, e non poco, i fan: la regina del lusso si è immortalata in spiaggia libera.

Chiara Ferragni, addio al lusso: si immortala nella spiaggia libera

Fino all’esplosione del pandoro gate, Chiara Ferragni ha sempre vissuto all’insegna del lusso più sfrenato. Si muoveva circondata da guardie del corpo e dava confidenza ai fan solo in favore di telecamere e flash. Dopo il caos ha cambiato stile più volte: dalle scuse in tuta finta low cost – in realtà costava un occhio della testa – ai selfie con i seguaci incontrati in giro per l’Italia. L’ultimo cambio vita, però, fa sorridere: l’imprenditrice si è immortalata con i figli nella spiaggia libera.

Chiara Ferragni nella spiaggia libera: cosa

c’è di vero?

Chiara Ferragni si sta godendo una vacanza in Grecia, insieme ai figli Leone e Vittoria e la sua famiglia. Nelle ultime ore ha postato uno scatto che ha lasciato tutti di stucco. L’imprenditrice ha immortalato i pargoli di spalle, seduti sotto un ombrellone arancione, nella spiaggia libera. Lei, che ha sempre mostrato location da sogno, ha davvero detto addio al lusso? La borsa Prada che si vede sullo sfondo della foto, proprio dietro a Leone e Vittoria, non cozza un po’ con la vita ‘da povera’ che sta mostrando?

Chiara Ferragni regina della contraddizione

In molti sostengono che Chiara Ferragni abbia volutamente mostrato la spiaggia libera per far credere ai fan di essere vicina alla gente comune. Peccato che questo suo tentativo cozzi con le altre foto della vacanza, dove continua a mostrare location esclusive: tra ville con piscina a ristoranti extra lusso a picco sul mare. Insomma, la regina della contraddizione colpisce ancora, solo che adesso i follower la guardano con occhi diversi, più consapevoli.