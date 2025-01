Le voci di gravidanza e la smentita di Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni è stata al centro di un acceso dibattito mediatico riguardo a una presunta gravidanza. L’influencer cremonese, nota per la sua carriera nel mondo della moda e dei social media, ha deciso di rompere il silenzio dopo che il magazine Oggi ha pubblicato alcune foto che la ritraevano all’interno della clinica ostetrica Mangiagalli di Milano. Questa struttura è famosa per essere il luogo in cui ha dato alla luce la sua seconda figlia, Vittoria. La notizia ha scatenato il gossip, alimentando le speculazioni su una possibile dolce attesa.

La risposta di Chiara Ferragni

In un comunicato inviato a Dagospia, Ferragni ha chiarito la situazione, affermando: “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”. Con queste parole, l’imprenditrice digitale ha messo a tacere le indiscrezioni, confermando che non ci sono novità in arrivo sul fronte familiare. Questo è stato il primo commento ufficiale da parte sua riguardo alle voci di gravidanza, e sembra essere anche l’ultimo, dato che ha categoricamente smentito ogni possibilità di una nuova maternità.

Le polemiche sui social media

Oltre alle voci di gravidanza, Chiara Ferragni è stata recentemente al centro di polemiche legate al suo comportamento sui social media. Dopo che alcuni utenti hanno notato che alcune delle sue foto erano state “rubate” da altri profili, l’influencer ha ricevuto una valanga di critiche. Ferragni ha difeso le sue azioni, sostenendo di non aver fatto nulla di male e di aver semplicemente trovato ispirazione in quegli scatti. Tuttavia, molti utenti non sembrano convinti dalla sua spiegazione e accusano l’influencer di tentare di appropriarsi di contenuti altrui.

Il punto di vista delle content creator

Una delle content creator coinvolte ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna richiesta da parte di Ferragni per utilizzare le sue immagini. Solo dopo che la questione è stata sollevata pubblicamente, l’influencer ha iniziato ad aggiungere i tag ai profili originali. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull’etica nel mondo dei social media, dove la competizione è agguerrita e le accuse di plagio possono danneggiare gravemente la reputazione di un influencer.