Chiara Ferragni sta vivendo una svolta sentimentale, grazie all'aiuto di un uomo.

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo di cambiamento emotivo: l’individuo che le sta fornendo supporto

Mentre Fedez si è goduto liberamente la sua vita sociale dopo la sua scissione, la stessa libertà non può essere affermata per Chiara Ferragni, che sostiene un atteggiamento più riservato. Le supposizioni su possibili corteggiatori della star dei social media sono state numerose, ma lei ha rapidamente negato tutte (mediante Deianira Marzano), tuttavia non ci sono state negazioni riguardo ai pettegolezzi che coinvolgono l’imprenditore Silvio Campara vicino a Chiara. Selvaggia Lucarelli, in un recente pezzo, caratterizza questa situazione come una “svolta”. Secondo la cronista, l’uomo sta aiutando Ferragni a riprendersi.

Selvaggia Lucarelli esprime il cambiamento emotivo di Ferragni.

“Chiara Ferragni e il signore che aspira a sostenere la sua ripresa. Sia nel privato che professionalmente. La vita amorosa di Chiara Ferragni sta subendo un cambio radicale. Mentre la carriera dell’influencer sembra essere in rallentamento, la sua vita personale sembra prosperare, indipendentemente dai contrattempi incontrati (leggi qui l’articolo completo).

Durante l’estate, le voci riguardo ai legami affettivi di Chiara Ferragni sono state varie, compresi alcuni presunti flirt. Inizialmente si susseguivano notizie di un’attrazione tra lei e Tony Effe, ma pare che lui fosse intimorito dagli innocenti tentativi di approccio della Ferragni. In seguito, c’è stato un sussurro di un coinvolgimento con un medico, ma sembrerebbe che non fosse vera. Infine, c’è stata la notizia di un legame con Silvio Campara, CEO di Golden Goose. Quest’ultimo non è stato mai negato da nessuno dei due coinvolti, fatto che risulta particolarmente significativo, poiché Campara aveva (o meglio, riteneva di avere) una relazione con Giulia, con la quale ha due figli. Se fosse stato infondato, avrebbe prontamente negato, forse anche risentito, ma non ha fatto nulla del genere. Il giro di voci della moda milanese suggerisce che non l’ha fatto perché è almeno per lo più veritiero.

Chiara Ferragni e l’amicizia con la moglie di Silvio Campara.

Campara non sarebbe il primo a essersi avvicinato a Chiara Ferragni per sostenerla. Gabriele Parpiglia sostiene che la moglie dell’influente imprenditore aveva esteso la mano a Chiara durante un momento difficile per lei, alcuni mesi fa.

Il legame tra Ferragni e Campara non si basa su un’amicizia preesistente tra i due. Le prime a instaurare un legame furono le due donne: Giulia Luchi Campara, sposa di Silvio e madre dei loro due bambini, e l’illustre imprenditrice digitale. Durante un soggiorno a Forte dei Marmi, grazie ad una cerchia di amici in comune, le due donne si sono incontrate. Giulia ha prontamente esteso la mano a Chiara, che come ben sappiamo, all’epoca era al centro della controversia “Pandoro-gate”.

Ma come la sostiene? Sostegno emotivo e affinché si possa erigere un team che possa aiutarla a riprendersi dal momento sconvolgente. Giulia le avrebbe offerto la possibilità di rinascere non solo legalmente, ma anche come brand”.

Al momento, il viaggio precedentemente pianificato in Perù, ossia il primo viaggio romantico della nuova coppia composta da Silvio Campara e Chiara Ferragni, è stato interrotto. Si prevedeva l’inizio del viaggio proprio il quindici agosto.

