A distanza di nove mesi dall’ultimo adv su Instagram, Chiara Ferragni è tornata a lavorare come un tempo, o quasi. L’imprenditrice più chiacchierata dell’ultimo hanno ha condiviso il suo primo contenuto sponsorizzato, ma c’è qualcosa che non torna.

Chiara Ferragni torna a fare adv su Instagram

Con l’esplosione del pandoro gate, sul finire di dicembre 2024, Chiara Ferragni ha smesso di fare adv. L’imprenditrice, che nel corso di questi nove mesi ha commesso diversi errori di comunicazione, ha aspettato con ansia di tornare attiva su Instagram e finalmente è arrivato il suo momento. Questa nuova sponsorizzazione, però, non ha fatto altro che alimentare il vecchio chiacchiericcio.

Chiara fa adv, ma la reazione dell’azienda non piace

Con una serie di Instagram Stories, Chiara Ferragni ha annunciato di essere a Madrid per un importante impegno di lavoro: è la nuova ambassador di Goa Organic. Ha così iniziato a condividere foto adv, alternate a tag di persone presenti all’evento spagnolo entusiaste della sua presenza. Ovviamente, solo reazioni positive, che lodano il suo personaggio. In tutto ciò, a far arrabbiare il popolo social è stata la reazione dell’azienda.

Goa Organic mette a tacere gli utenti social

A far arrabbiare il popolo social non è il fatto che Chiara Ferragni sia tornata a fare adv, ma l’atteggiamento dell’azienda. Goa Organic ha impedito i commenti ad ogni post che riguarda la nuova collaborazione con l’imprenditrice. Una scelta azzeccata? Assolutamente no, soprattutto in tempi come questi.