Mauro Icardi è uscito allo scoperto, ufficializzando la relazione d’amore con la cantante e modella argentina China Suárez. Il calciatore ha anche voluto rispondere in maniera dettagliata alle continue accuse dell’ex moglie Wanda Nara.

Mauro Icardi e China Suárez ufficializzano l’amore

Dopo settimane di rumors, Mauro Icardi e China Suárez sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro relazione d’amore. E’ stato lo stesso attaccante ex Inter a pubblicare sul proprio profilo di Instagram alcune stories dove si vedeva la cantante e modella argentina assieme alle due figlie avute dalla Nara, Isabella e Francesca. A corredo delle foto la seguente frase, che è sembrata una frecciatina all’ex moglie: “L’amore vince sempre sull’odio”. Il rapporto tra Icardi e Wanda Nara è infatti sempre più teso, lo stesso calciatore ha voluto, con un lungo post, dire finalmente la sua verità e rispondere una volta per tutte alle accuse dell’ex moglie.

Mauro Icardi replica alle accuse di Wanda Nara

Mauro Icardi, dopo le accuse di Wanda Nara, ha voluto dire la sua verità con un lungo post sui social. Il testo, articolato in 15 punti, svela anche ulteriori retroscena che hanno portato alla separazione con la Nara. Ma ecco lo sfogo dell’attaccante del Galatasaray: “Sono costretto a parlare per le bugie e la diffamazione perpetrate dalla madre delle mie figlie. Vuole manipolarle, confido nella giustizia. Non prendete per vere le sue perverse falsità con il mio silenzio. per quanto tempo vogliamo credere e vivere nella menzogna?” Nei 15 punti elencati, Mauro Icardi parla delle false denunce di violenza, del fatto che Wanda Nara aveva già una relazione quando erano ancora sposati e di come la sua ex moglie abbia cercato di ridicolizzarlo in pubblico. Icardi conclude il lunghissimo post affermando quanto soffra all’idea che Wanda Nara stia manipolando Isabella e Francesca ma che, nonostante ciò, lui confida nella giustizia, perché con la verità si vince sempre. Vedremo se la diretta interessata, Wanda Nara, risponderà a questi 15 punti elencati dal sue ex marito.