Neve e chiusure: il traforo del Monte Bianco

Il traforo del Monte Bianco è attualmente chiuso al transito dei mezzi pesanti a causa delle abbondanti nevicate, in particolare sul versante francese, dove si sono accumulati circa mezzo metro di neve. Tuttavia, il traffico delle automobili continua a scorrere regolarmente. Questa situazione è stata confermata dal Geie Tmb, l’ente gestore della galleria, che ha segnalato anche chiusure temporanee nelle ultime ore.

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha informato il Consiglio Valle che la chiusura è stata necessaria a seguito di cadute di alberi che hanno interessato la rampa di accesso della parte francese del traforo. La sicurezza degli automobilisti è la priorità, e le autorità stanno monitorando costantemente la situazione.

Chiusura del traforo del Gran San Bernardo

In aggiunta, il traforo del Gran San Bernardo è stato chiuso dalla scorsa notte a causa delle nevicate. Le autorità locali hanno emesso divieti di transito anche lungo il tratto dell’autostrada A5 che va da Pont-Saint-Martin a Quincinetto, in provincia di Torino. Questa decisione è stata presa in seguito a una frana che ha aggravato la situazione di instabilità della zona, passando da un’allerta 1 a un’allerta 3, che ha reso necessaria la chiusura immediata della strada.

Testolin ha inoltre comunicato che ci sono chiusure anche tra Albiano e Pont-Saint-Martin, così come tra Scarmagno e Pont-Saint-Martin, creando ulteriori disagi per gli automobilisti che si trovano a dover affrontare percorsi alternativi.

Disagi sulla strada statale 26

La situazione della viabilità non è migliorata nemmeno lungo la strada statale 26, dove si segnalano problemi significativi all’altezza di Montjovet. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la sicurezza e la transitabilità delle strade, ma le condizioni meteorologiche avverse continuano a complicare gli interventi.

In questo contesto, è fondamentale che gli automobilisti prestino attenzione agli avvisi e alle segnalazioni delle autorità competenti, evitando di mettersi in viaggio se non strettamente necessario. La sicurezza stradale deve rimanere la priorità assoluta, e le istituzioni stanno facendo il possibile per garantire la protezione dei cittadini.