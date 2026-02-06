Lutto nel mondo della politica, è morto all’età di 92 anni Salvatore Mazzaracchio, ex assessore regionale, deputato e senatore. Il cordoglio di Fratelli D’Italia.

Lutto nel mondo della politica, è morto l’ex assessore regionale, deputato e senatore Salvatore Mazzaracchio. Aveva compiuto 92 anni lo scorso 3 di gennaio.

Nato a San Paolo Albanese (PZ) nel 1934, Mazzaracchio ha dedicato gran parte della sua vita alla politica e alla sanità pubblica sia in Puglia che nel resto del Paese. E’ stato assessore regionale alla Sanità nella giunta guidata da Raffaele Fitto. Nel 2006 fu eletto alla Camera con Forza Italia, dove ha continuato a occuparsi di sanità, entrando a far parte della Commissione Affari sociali e della Commissione d’inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Nel 2008 fu eletto in Senato, dove ha fatto parte delle commissioni Bilancio, Agricoltura, Lavoro e della commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale.

Addio a Salvatore Mazzaracchio: il cordoglio di Forza Italia

Salvarore Mazzaracchio è morto all’età di 92 anni. Il cordoglio di Forza Italia, queste le parole di Mauro D’Attis, deputato azzurro e coordinatore regionale: “guida politica per tanti, per noi giovani pugliesi di Forza Italia ma anche per i più adulti. La sua umanità la porteremo con noi sempre come il ricordo più bello tra i tanti.”