Cimici in casa a novembre: cause e come eliminarle

Le cimici in casa a novembre arrivano per trovare un riparo dal freddo, ma Ecopest Home permette di allontanarle e beneficiare del relax.

Il mese di novembre porta dei notevoli cambiamenti, con le ore di luce che si riducono e il freddo pungente. Proprio a causa del freddo, giungono le cimici in casa a novembre che si possono tenere a larga con soluzioni specifiche. Qui spieghiamo i motivi per cui si insinuano in casa e il metodo migliore da usare.

Cimici in casa a novembre

In autunno, sono diversi gli insetti che si insinuano nelle abitazioni, ma uno dei più comuni in questo periodo dell’anno, quindi a novembre e nella stagione autunnale, sono proprio le cimici. Questi insetti di cui esistono varie specie giungono nelle case e può essere alquanto difficile mandarle via se non si usano i rimedi giusti.

Le cimici in casa sono molto comuni soprattutto nel mese di novembre. Tra le specie più comuni, vi è la cimice verde che è presente un po’ ovunque in Italia al punto che si insinua nelle abitazioni, nelle fessure dei muri, nelle crepe o anche nella biancheria stesa ad asciugare al sole.

Sono molto attive durante la fase diurna, mentre la notte sono al riparo da eventuali predatori. Sono alquanto fastidiose dal momento che tendono a insinuarsi un po’ ovunque: nelle tende e nei vestiti, nel bucato, oltre al fatto che riescono a mimetizzarsi molto bene e quindi trovarsi dappertutto. Le cimici in casa rappresentano un vero e proprio problema.

Per allontanare le cimici in casa durante il periodo di novembre, quindi piena fase autunnale, è bene sigillare ingressi come pareti o le finestre da dove possono entrare con dello stucco o del silicone oppure usare degli oli essenziali a base di timo o limone, una profumazione invisa a questi insetti che scappano non appena ne sentono l’odore.

Cimici in casa a novembre: cause

Tra pochi giorni, il calendario entra nel mese di novembre e si continua a preoccuparsi delle cimici in casa, uno tra gli insetti maggiormente comuni e fastidiosi del periodo autunnale e del mese di settembre e ottobre. Prima di capire come tenerle alla larga, è bene conoscere anche le ragioni per cui anche in questo mese continuano a esserci le cimici.

Le cimici tendono a raggiungere il loro picco durante la stagione autunnale e il mese di novembre non fa eccezione al loro arrivo nelle abitazioni. Con l’arrivo dei primi freddi e delle temperature che si abbassano, le cimici in casa arrivano per cercare riparo e calore, quindi un tetto sopra la testa per i mesi invernali.

Il motivo per cui entrano in casa è che necessitano di un luogo mite in cui poter svernare e le abitazioni con il calore e la luce, le fonti di calore, rappresenta una area perfetta in cui sostare durante questo periodo. Infatti, proprio perché hanno bisogno di una zona per svernare, appartengono alla categoria degli insetti svernanti e la casa è un piccolo angolo in cui rifugiarsi.

Quindi, il motivo principale delle cimici in casa a novembre è proprio dovuto al freddo ed entrando nell’ambiente domestico possono godere di un luogo caldo grazie al sistema di riscaldamento e alle fonti di calore a cui hanno accesso. Per evitare di farle entrare, bisogna chiudere i vari infissi oppure usare un prodotto come Ecopest Home che aiuta ad allontanarle.

Cimici in casa a novembre: miglior rimedio

Oltre alle soluzioni naturali e alla chiusura di finestre e porte, vi è un rimedio altrettanto efficace per allontanare le cimici in casa a novembre e si tratta di Ecopest Home, considerato una soluzione efficace e pratica. Un repellente elettronico che, grazie all’interferenza magnetica e ultrasuoni, tiene alla larga sia le cimici, ma anche altri insetti, compreso i roditori.

Un prodotto che è pratico e silenzioso, oltre a non causare fastidio agli inquilini dell’abitazione, ma neanche agli animali domestici qualora ci fossero. Tiene al sicuro la propria abitazione senza notevoli costi. Un dispositivo di ultima generazione che basta collegare alla presa di corrente.

Grazie alla sua affidabilità e sicurezza, è definito come il miglior rimedio anti insetti del momento.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo dal design piccolo e compatto, ma potente che è possibile portare ovunque, anche in ufficio. Copre un raggio di 250 metri quadrati e fornisce una protezione h24 liberando in modo definitivo da questi insetti e da molte altre specie. Non ha bisogno di additivi chimici dal momento che funziona molto bene con la doppia tecnologia.

Ecopest Home è sicuro ed efficace per tutti i membri della famiglia, compreso i bambini ed è l’alternativa valida ed economica agli insetticidi.

Chi fosse interessato a ordinare Ecopest Home, deve digitare il sito ufficiale del prodotto, in quanto non reperibile online o nei negozi fisici. Basta compilare il modulo con i propri dati e spedirlo. Attualmente il dispositivo è in promozione al costo di 49,90€ per due confezioni e il pagamento si effettua sia con carta di credito che Paypal, ma anche alla consegna al corriere in modo semplice e comodo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.