Cimici in casa: come eliminarle senza pesticidi

Dalle erbe aromatiche sino agli oli essenziali, sono solo alcuni dei metodi naturali che è possibile usare per allontanare le cimici da casa.

Sono diversi gli insetti che si insediano nelle proprie case. Uno dei più comuni, soprattutto durante l’inverno, sono le cimici che entrano in casa infastidendo, ma che è possibile eliminare e allontanare con i migliori metodi naturali evitando così l’uso di pesticidi e di altri elementi dannosi per l’uomo e per gli animali domestici.

Cimici in casa

Quando cominciano i primi freddi, ma anche con l’inizio dell’estate, non è raro trovare in casa delle cimici, insetti molto piccoli dalla forma ovale e che possono insediarsi negli ambienti domestici. Solitamente le cimici in casa trovano terreno fertile e il loro habitat ideale nella biancheria, magari stesa ad asciugare al sole. Sono insetti davvero fastidiosi che è possibile allontanare con ottimi rimedi naturali.

Combattere le cimici e tenerle a distanza significa anche fare un controllo accurato della propria casa dal momento che questi insetti possono infilarsi praticamente ovunque abitando qualsiasi anfratto o fessura. Si consiglia di sigillare e coprire le fessure e gli anfratti con dello stucco. Consigliabile anche l’uso di zanzariere che, soprattutto in estate, evitano che le cimici e altri insetti possano entrare in casa.

Alle porte si possono mettere delle applicazioni in gomma, come delle fascette che hanno il compito di ostruire la fessura. Può capitare che si annidino tra le tubature del bagno e della cucina che bisogna proteggere con del silicone in modo da chiudere gli eventuali spazi che possono venirsi a creare. Possono insinuarsi anche nella biancheria e in quel caso è sufficiente usare il battipanni in modo da allontanarle.

Sono poi diversi i metodi e le soluzioni naturali per cui si possono allontanare o tenere a distanza. Dalle erbe aromatiche come la menta oppure il rosmarino da posizionare nelle zone in cui possono entrare sino a una soluzione a base di acqua e aceto. Sono soluzioni convenienti e poco dispendiose che danno ottimi risultati ed effetti.

Cimici in casa: cause

Durante la stagione autunnale e soprattutto con i primi freddi, in casa si possono trovare degli ospiti particolarmente sgraditi. Si tratta delle cimici, insetti che sono davvero fastidiosi. Solitamente raggiungono il massimo del picco durante la stagione invernale.

Le cimici entrano in casa perché sono attirate dal caldo che vi è nelle abitazioni. Considerando che compaiono con la stagione autunnale e i primi freddi, entrano negli ambienti domestici per cercare riparo dalle temperature rigide dell’inverno. In questo modo godono di temperature molto calde grazie al sistema di riscaldamento di cui possono approfittare.

Le cimici asiatiche e nostrane entrano nelle case per ripararsi dal freddo oppure per svernare. Non appena sono al sicuro e in stato di ibernazione, attendono l’arrivo della primavera. Il calore che sentono all’interno degli ambienti domestici porta le cimici a svegliarsi e volare intorno a lampadari e altre fonti luminose.

Sono questi i principali motivi per cui questi insetti entrano in casa, ma con l’aiuto di rimedi naturali e di Ecopest Home è sicuramente possibile tenerle a distanza evitando l’uso di pesticidi.

Cimici in casa: miglior rimedio

Per combattere le cimici e tenerle a distanza, non è necessario usare pesticidi che possono essere dannosi, non solo per l’uomo, ma anche per l’ambiente circostante. Il modo migliore per evitare che la propria casa sia invasa da questi insetti è usare Ecopest Home, considerato un ottimo repellente elettronico che permette di tenere lontani sia le cimici, ma anche moscerini, zanzare, oltre ai roditori, quali i topi.

Ecopest Home è un dispositivo davvero innovativo in questo campo in quanto sfrutta la doppia tecnologia: a interferenza magnetica e ultrasuoni che risulta essere impercettibile sia all’orecchio umano, ma anche agli animali domestici, in generale. Inoltre, non disturba ed è silenzioso. E’ riconosciuto come il miglior repellente naturale per i benefici immediati e per la sicurezza di utilizzo in casa e fuori. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha bisogno di additivi chimici e basta attaccarlo alla presa di corrente per attivarlo e cominciare a godere di ogni vantaggio. Grazie a questo dispositivo è possibile godersi il relax e la tranquillità della propria casa senza essere infastiditi da questi insetti. Garantisce una protezione h24.

Ha un raggio d’azione molto ampio, infatti copre 250 metri quadrati. Pratico e portatile. Un dispositivo che è sicuro e testato per tutta la famiglia. Il modo migliore per tenere lontani gli insetti e i roditori, oltre a godersi la tranquillità della propria casa. Si può mettere anche nella camera dei bambini senza effetti collaterali o controindicazioni.

Essendo originale ed esclusivo, Ecopest Home non è reperibile online o nei negozi fisici. Il cliente interessato all’acquisto di questo dispositivo deve collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati personali e inviare l’ordine. Il dispositivo è in offerta 2×1 al costo di 49,90€ con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua scegliendo tra le seguenti modalità: Paypal, carta di credito o anche in contrassegno, ovvero in contanti al corriere alla consegna della merce.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.