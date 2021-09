Cimici in casa in autunno: come allontanarle

Le cimici in casa possono essere davvero fastidiose e disturbanti, ma il miglior dispositivo elettronico permette di allontanarle godendosi il relax.

Con l’arrivo della stagione autunnale, vi sono alcuni insetti che cercano riparo tra le mura domestiche. Uno di questi sono sicuramente le cimici in casa, ospiti non molto graditi e amate, ma per allontanarle è bene affidarsi a rimedi naturali e al miglior repellente disponibile che permette di tenerle alla larga. Cerchiamo di capire nei prossimi paragrafi in che modo intervenire.

Cimici in casa in autunno

Con l’arrivo dei primi freddi notturni, ecco che questi insetti cominciano a fare capolino nelle abitazioni domestiche disturbando ed emanando un cattivo olezzo. Si stanno diffondendo sempre di più, sono innocue e non arrecano problemi agli umani, ma sono davvero fastidiose e noiose da sopportare dal momento che sono ospiti non particolarmente graditi.

Le cimici in casa possono essere davvero fastidiose soprattutto quando si insinuano nelle abitazioni o nella biancheria appena raccolta dallo stendipanni e il mese di autunno è pieno di questi insetti che cercano riparo, calore e tepore nelle ambientazioni domestiche. Sebbene siano innocue, bisogna cercare di allontanarle e tenerle alla larga proprio nel periodo di massima vulnerabilità, quindi nel periodo autunnale, dal momento che sono una minaccia per le agricolture.

Le cimici in casa tendono ad annidarsi anche sulle piante o i balconi. Per questa ragione, si possono allontanare con una soluzione a base di acqua e sapone da spruzzare sulle piante ogni tanto. Un repellente naturale che funziona molto bene e risulta essere particolarmente efficace per allontanare questi terribili insetti. Ci sono poi altri metodi altrettanto efficaci che aiutano a tenere ala larga le cimici in casa.

Un altro rimedio che funziona molto bene è il decotto di cipolla da mettere sul balcone o davanzale in modo che non si avvicino dal momento che mal lo sopportano. Non amano l’aglio, per cui si consiglia di preparare una soluzione a base di due spicchi di questo ortaggio insieme a un po’ di acqua e metterla in uno spruzzino. Una soluzione utile ad allontanarle. Insieme a questi rimedi naturali, si consiglia anche Ecopest Home, un repellente che le allontana definitivamente.

Cimici in casa in autunno: cause

L’autunno sta per arrivare e insieme a lui anche alcuni ospiti che non sono particolarmente graditi, ovvero le cimici in casa. Si annidano su infissi, porte e serrature e i motivi per cui arrivano dipendono essenzialmente dalla ricerca di caldo. Considerando che in autunno le temperature calano, le cimici cominciano a soffrire e quindi cercano ristoro in casa in modo da trovare tepore durante i mesi autunnali.

Secondo il parere degli esperti, il motivo delle cimici in casa è dovuto al fatto che cercano riparo dal freddo per cui si insinuano nelle abitazioni. Cercano riparo in ogni anfratto e fessura: dalle zanzariere agli scuri arrivando fino alle fessure delle porte e delle finestre di casa.

Una delle cause per cui si hanno le cimici in casa dipende dall’aumento delle temperature medie. Con le temperature che scendono nei primi giorni dei mesi autunnali, cominciano a entrare in casa in modo da ripararsi dal freddo e trovare calore. Sono molto attratte dalla luce per cui sarebbe bene cercare tenere abbassate le persiane tenendo le luci spente soprattutto la sera.

Si consiglia di chiudere bene ogni finestra e porta onde evitare che possano entrare. Un rimedio molto utile è anche sigillare anfratti o crepe con dello stucco e il silicone in modo da tenerle lontano il più a lungo possibile.

Cimici in casa: come allontanarle

Per allontanare le cimici in casa, insieme ai rimedi naturali e ad alcuni suggerimenti citati poc’anzi, una soluzione potrebbe essere l’uso di un repellente che, a differenza di altri presenti in commercio, non ha controindicazioni. Si tratta di Ecopest Home, un repellente elettronico che è una vera e propria novità in questo campo dal momento che permette di allontanare non solo le cimici, ma anche altri insetti e i roditori.

Un prodotto che funziona grazie alla duplice tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni per cui non risulta fastidioso o nocivo né per gli umani, ma neanche per gli animali domestici. Un repellente testato e sicuro per tutta la famiglia che copre un raggio di azione di 250 metri quadrati circa. Ha un funzionamento molto semplice per cui basta collegarlo alla presa di casa. Grazie alla sua semplicità di utilizzo, e ai suoi benefici, è riconosciuto come il miglior repellente naturale.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Inoltre, avendo una doppia tecnologia, riduce i consumi, protegge tutto il giorno, è silenzioso, quindi perfetto anche per la camera dei bambini. Ha un design molto piccolo e compatto, ma anche resistente e duraturo. Si può installarlo nella camera dei bambini considerando che non emette sostanze nocive. Un repellente come Ecopest Home è ecosostenibile e si può anche portare comodamente in viaggio.

Preserva l’ambiente e anche la salute degli esseri umani e degli animali domestici. Con questo dispositivo ci si rilassa godendosi la tranquillità della propria casa senza il loro rumore fastidioso.

Onde evitare di andare incontro a truffe, è bene ordinarlo soltanto sul sito ufficiale del prodotto, considerando che è originale ed esclusivo. Si compila il modulo con i propri dati per poi inviarlo. Il repellente Ecopest Home ha un costo promozionale di 49,90€ per due confezioni (invece di 100€). Per il pagamento sono a disposizione le seguenti modalità: Paypal, carta di credito e contanti direttamente al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.