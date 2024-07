La lista di morti e feriti per incidenti sul lavoro continua a salire: in un comune del Trentino Alto Adige, a Covelo di Cimone, si è verificato, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio, l’ennesimo incidente: un operaio, al lavoro nel cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido, è precipitato per diversi metri.

La dinamica dell’incidente sul lavoro

Sulla dinamica esatta di quanto accaduto sono ancora in corso le verifiche: saranno fondamentali le indagini svolte in queste prime ore, dopo il tragico evento, e la testimonianza dell’operaio, quando ci sarà la possibilità di ascoltarlo.

Fortunatamente, infatti, per lui, nonostante il ricovero in gravi condizioni, si parlerebbe di politrauma e non di pericolo di vita: elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Le indagini dei Carabinieri per l’incidente sul lavoro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Aldeno supportati dal nucleo Radiomobile di Rovereto e il personale dell’Uopsal, dovranno svolgere le prime indagini e stabilire quanto accaduto.

Dovranno, inoltre, verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul luogo dell’incidente.

Incidente nel piccolo comune: Cimone

Situato tra Trento e Rovereto, si trova il piccolo comune Cimone: conta 719 abitanti. Un luogo a circa 15 km a sud-ovest di Trento, sulla sponda destra del fiume Adige.