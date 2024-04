Armand Duplantis ha migliorato il suo tempo stabilendo un nuovo record del mondo nel salto con l’asta. L’atleta ha raggiunto l’incredibile altezza di 6,24 metri.

Il nuovo record di Armand Duplantis nel salto con l’asta

Armand Duplantis ha migliorato il suo record. L’atleta famoso nel salto con l’asta, ha ritoccato il primato di un centimetro.

In occasione della tappa di apertura della Diamond League a Xiamen in Cina, lo svedese ha dato spettacolo aggiungendo un centimetro al suo record e arrivando a 6,24 metri.

Questa è l’ottava volta che il campione olimpico ha migliorato il primato mondiale, non a caso è anche stato due volte campione del mondo in carica. Un grande successo per la sua carriera.

L’atleta ha 24 anni ed è molto promettente, infatti nonostante abbia il primato mondiale, lo ha migliorato da quando l’ha strappato al collega francese Renaud Lavillenie nel 2020.

Il centimetro in più di Armand Duplantis

Nativo di Lafayette, in Louisiana, Armand Duplantis ha la nazionalità svedese poiché sua madre è originaria appunto di quel Paese.

Il recordman ha aggiunto un centimetro al primato, che risaliva al 25 febbraio del 2023.

Nella gara disputata in Cina, Armand p entrato a 5,62 e poi è andato avanti superando le altre misure, compresa quella di 6 metri.

Ma non bastava, lo svedese infatti, rimasto solo in gara, ha chiesto di portare l’asta a 6,24, superandola al primo tentativo.

Un salto incredibile che lo ha confermato al primo posto della classifica, davanti l’americano Sam Kendricks con 5,82 e il cinese Bokai Huang con 5,72.

Ricordiamo che nel curriculum di Duplantis c’è l’oro olimpico a Tokyo 2020, quelli mondiali nel 2022 e nel 2023, i titoli europei del 2018 e del 2022. Infine, anche le vittorie ai Mondiali indoor nel 2022 e nel 2024, nonché quella all’Europeo in sala nel 2021.