L’atleta è deceduto nella sua casa di Kirkwood, in Texas, a causa di complicazioni mediche. A renderlo noto il dipartimento di atletica della sua ex Università di Akron, nell’Ohio.

Shawn Barber è morto all’età di 29 anni

“Più che un atleta incredibile, Shawn era una persona di buon cuore che metteva sempre gli altri davanti a sé stesso” ha dichiarato il suo agente Paul Doyle, aggiungendo “È tragico perdere una persona così buona in un’età così giovane“. Il 29enne, classe 1994, era nato a Las Cruces in Nuovo Messico, ma possedeva la doppia cittadinanza, canadese e statunitense, in quanto il padre, che è stato per buona parte del tempo il suo allenatore, era nativo di Kincardine a nord-ovest di Toronto.

Una brillante carriera

Il ragazzo ha dimostrato di essere un campione sin da bambino. All’età di sette anni ha superato l’allora record liceale statunitense di oltre un metro. In seguito ha ottenuto per ben due volte il titolo NCAA indoor per l’Università di Akron nel 2014 e nel 2015 e poi il titolo NCAA outdoor nel 2015. In quello stesso anno, quando aveva appena 21 anni, Shawn Barber ha vinto la medaglia d’oro nel salto con l’asta ai Giochi Panamericani e solo poche settimane dopo ha trionfato a Pechino conquistato il titolo mondiale. Il salto migliore fu di 6.0 metri, eseguito il 15 gennaio 2016, e rimane tutt’oggi il record canadese.

Il cordoglio

Da diverso tempo Shawn combatteva contro una malattia e le sue condizioni di salute non erano buone. Lascia i genitori, George e Ann, e il fratello David. Alla notizia della morte si sono susseguiti numerosi messaggi di cordoglio. L’atleta canadese Derek Drouin, oro ai campionati mondiali del 2015, ha commentato: “Sono completamente devastato dalla notizia della scomparsa del mio ex compagno di squadra e pioniere a tutto tondo dell’atletica leggera canadese“.