Nel pomeriggio di oggi il Grande Fratello ha deciso di dividere i concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Una parte di loro, infatti, è stata fatta uscire e allontanata dalle telecamere.

Grande Fratello, lo scherzo a Marco Maddaloni

Federico, Greta, Monia, Sergio e Stefano, rimasti a Cinecittà, hanno organizzato uno scherzo per Marco, facendogli credere che uno di loro sarebbe stato eliminato in quelle ore. Tutto ha avuto inizio quando Sergio D’Ottavi ha finto di leggere un comunicato della regia: “A causa delle continue liti e divisioni all’interno della casa, oggi due persone dovranno abbandonare il reality. Motivo per cui siete stati separati. Le persone rimaste in casa dovranno eliminare una delle 10 in tugurio, e viceversa“.

L’eliminazione a sorpresa

I protagonisti dello show di Canale 5 hanno retto il gioco, facendo finta di aspettarsi una nomination flash che avrebbe fatto uscire uno di loro. Il judoka, all’oscuro di tutto, non ha nascosto la sua preoccupazione. Sono partite subito le eliminazioni, che hanno indicato Monia La Ferrera come sfavorita. La modella si è quindi alzata, simulando delle lacrime e si è diretta verso la camera per preparare le valigie. “Lascerai tanto al GF, poi ci vediamo a Napoli. Dici a mia moglie che la amo” ha cercato di tranquillizzarla Marco.

Il divertente finale

Il 39enne si era rassegnato all’eliminazione dell’amica, quando i ragazzi hanno deciso di rivelargli la verità. Hanno quindi ammesso che si sia trattato di uno scherzo. “Lo abbiamo organizzato noi” ha confessato lo chef prima che Monia prendesse la porta rossa.