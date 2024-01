Nelle scorse ore Letizia, concorrente molto apprezzata del Grande Fratello, ha fatto delle rivelazioni particolari. In particolare, le telecamere che guardano ogni gesto dei coinquilini, hanno colto un momento in cui stava parlando con Sergio, uno degli ultimi arrivati, con cui ha stretto una bella amicizia.

Grande Fratello: le confessioni di Letizia

Letizia ha confessato a Sergio che quando uscirà dalla casa del Grande Fratello, dovrà necessariamente fare qualcosa che si è prefissata da un po’.

Il passato della ragazza è stato tutt’altro che roseo, infatti abbiamo visto la sua relazione tormentata con una donna, poi il difficile rapporto con il padre e il rimpianto di non aver avuto tempo per ristabilire fra loro due la serenità.

Ora sembra essere davvero felice con Paolo, i due sono molto innamorati, tanto che all’ultimo giro di eliminazioni lei ha detto che avrebbe abbandonato il gioco se Paolo fosse uscito.

Non è questa però la confessione. A Sergio in giardino, ha detto di voler chiarire con il suo ex fidanzato.

Cosa farà Letizia una volta uscita dal Grande Fratello

In amore Letizia non è mai stata fortunata. Anni fa ha vissuto un periodo molto confuso e particolare in cui si era avvicinata a una ragazza ma quella storia faceva soffrire suo padre, così l’ha lasciata provocandole un gran dolore.

Si è parlato molto di questo nel corso delle varie puntate, poi quando Letizia ha preso consapevolezza del suo orientamento sessuale, ovvero etero, ha avuto altre relazioni, stavolta con uomini.

Non sono state meno travagliate e con un ex in particolare ci sarebbero degli irrisolti.

Così gravi che lei intende andare subito da lui appena uscirà dalla casa, per chiarire una volta per tutte le problematiche che ci sono fra di loro.

A parte questo, ora è felice e sembra davvero aver trovato la persona adatta a lei, in Paolo. Il ragazzo la sostiene sempre ed è molto protettivo con lei.