Grande Fratello, Paolo si dichiara a Letizia. Lei: "Lo vedo come un amico"

Nella puntata del Grande Fratello del 26 ottobre c’è stato spazio per le questioni di cuore. Letizia ha un fidanzato che l’aspetta fuori dalla casa, eppure c’è chi tra gli inquilini si sarebbe invaghito di lei. Paolo le ha fatto una dichiarazione, ma lei ha dimostrato di non ricambiare: “Paolo è un amico, perlomeno lo era […] Quando parla, non ci capisco più niente”.

Paolo, nell’esprimere i suoi sentimenti ha scelto di fare dei passi indietro, questo per evitare che le cose diventino troppo complicate all’interno della casa. Ad un certo punto Alfonso Signorini si è rivolto a Letizia chiedendole se pensasse a Paolo come un amico. L’inquilina ha risposto: “Sì, è l’amico più importante che ho qui dentro”.

La lettera del fidanzato di Letizia

In studio è stata poi fatta ascoltare la lettera che il fidanzato Andrea ha scritto a Letizia. Il giovane ha dichiarato in particolare di necessitare di “metabolizzare delle cose che hai detto su di noi e dei tuoi comportamenti”. Ha poi proseguito affermando che avrebbe preferito “parlare dei nostri sentimenti parlandoti negli occhi”. L’inquilina, al sentire queste parole è apparsa giù e commentando le parole del fidanzato ha osservato: “Conoscendolo, il metabolizzare di Andrea è dire basta”.