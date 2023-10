Grande Fratello, scontro tra Varrese e Grecia Colmenares. Signorini riprende l'attore

C’è ancora aria di tensione nella casa del Grande Fratello. Nel corso della puntata di giovedì 26 ottobre sono stati puntati i fari sulle pesanti accuse che Grecia Colmenares ha fatto nei confronti di Massimiliano Varrese. Dopo aver mostrato la clip, il conduttore Alfonso Signorini ha ripreso l’attore: “Quando dici che Beatrice e Grecia non hanno avuto la carriera che volevano, non è che ha parlato Marcello Mastroianni”.

Grande Fratello, scontro tra Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese. Signorini all’attore: “Anche tu nei hai dette di tremende”

La puntata è iniziata con il filmato nel quale sono state mostrate le accuse “incriminate”. Massimiliano Varrese, nel difendersi ha dichiarato: “Io ho sempre incassato, la Colmenares dice di avere problemi con la lingua e poteva tacere. Quella sera mi ricordo che Heidi era pensierosa l’ho abbracciata e le ho chiesto se voleva parlare lei mi ha detto no che voleva riflettere e io me ne sono andata”. L’attrice ha replicato evidenziando: “Non era proprio un abbraccio, lei voleva il suo spazio”. Alla discussione si è unita invece Fiordaliso che ha dichiarato: “Lei evidentemente ha avuto uomini comodini, la passione ha anche questi gesti”.

Cesara Buonamici: “L’intelligenza l’ho vista dall’inizio…”

Anche l’0pinionista Cesara Buonamici ha detto la sua e ciò che ha espresso è chiaro e non lascia dubbi: “Io l’insistenza l’ho vista fin dall’inizio […]”, mentre il buon Mughini ha dichiarato: “Si tratta di un duetto di parziali allontanamenti”. Non ultimo, un commento è arrivato anche da Beatrice Luzzi: “Heidi è stata ambigua, ha sbagliato a dire ‘ti aspetto’. Lui però ha una personalità forte, è pressante. Lei ha 20 anni di meno e si è sentita in difficoltà”.