Grande Fratello, Jill Cooper a Beatrice: "È una che origlia sempre..."

Puntata dopo puntata, Beatrice Luzzi si sta mostrando una delle concorrenti più divisive di questa edizione del Grande Fratello e anche in questa occasione la critiche verso l’attrice non sono mancate. Tra gli inquilini che hanno espresso dei commenti negativi c’è anche Jill Cooper che dell’attrice ha dichiarato: “è una che origlia sempre, a volte ti segue intorno alla casa per catturarti in fallo. Ogni parola può essere presa e rigirata. Poi viene e vuole lo scontro”.

Grande Fratello, Jill critica Beatrice Luzzi. L’attrice: “Pensavo fosse una donna matura”

L’attrice nel rivolgersi alla personal trainer ha dichiarato con tono pungente: “Pensavo fosse una donna matura e ironica”. Ha poi osservato: “Probabilmente stasera dovrà fare le Nomination e le serviva un nome”. Anche Mughini ha detto la sua su Beatrice Luzzi. La considera un’amica, pur consigliandole di calmarsi. Non meno critica Fiordaliso che della Luzzi ha affermato:“Lei recita il copione di lei contro tutti perché sappiamo tutti che così è amata dal pubblico. Io l’ho sempre difesa, ieri ha fatto una piazzata quando abbiamo chiamato Vittorio, una cosa che non c’entrava nulla”.

Cesara Buonamici: “Lei entra nel combattimento…”

Anche l’opinionista Cesara Buonamici intervenuta nella questione, sostenendo: “La cosa peggiore è che più il gruppo la invita nel combattimento, più lei entra nel combattimento, perché lo sa fare […] Allora io mi rivolgo alla santa alleanza: ma a voi, vi conviene?”.