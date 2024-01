GF, Letizia gelosa di Paolo e Perla: la scenata surreale

Scenata di gelosia surreale al GF. Letizia Petris si è scagliata contro Paolo Masella perché, a suo dire, trascorre molto tempo con Perla Vatiero. Considerando che le due sono amiche e che lui la segue come un cagnolino, il siparietto assume poco senso.

Letizia Petris e Paolo Masella, pur essendo giovanissimi, hanno uno strano modo di vivere la loro storia d’amore. Intimiditi dalle telecamere del GF, si sono baciati pubblicamente una sola volta. Stando a quanto sostengono alcuni compagni d’avventura, i due aspettano le due di notte, quando la diretta si interrompe, per vivere l’intimità. Eppure, nelle ultime ore, Letizia ha fatto una scenata di gelosia a Paolo per il tempo che trascorre con Perla Vatiero.

Letizia si è avvicinata a Paolo mentre lui era sul tapis roulant e ha esclamato: “Ha due fidanzate qui dentro lui. Non gliene basta una, due!”. Masella, leggermente infastidito, ha replicato: “Che uomo fortunato che sono, poi sono venuto pire a darti un bacino, a dire che ti aspettiamo per la sauna…“. A questo punto, la Petris ha vuotato il sacco:

“Ma io non voglio fare la sauna con voi, mi avete smollato lì in pigiama come una deficiente. Mi ha detto ‘ci alleniamo domani’ e poi ti sei allenato con Perla. Ma voi non mi avete aspettata! Io sono arrivata come una cretina e poi mi dite di fare la sauna insieme, ma che mi frega? Fatela voi! Non ti costava niente aspettarmi venti minuti in più. Io stavo mangiando e tu poi ti sei messo a mangiare da solo con Perla. State voi due, io sto con gli altri”.