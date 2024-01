GF, Perla e le considerazioni su Greta: è polemica

Nuova polemica tra i fan del GF. Questa volta la protagonista è Perla Vatiero, che si è lasciata andare a strane considerazioni su Greta Rossetti. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti sembra avere le idee chiare, ma gli atteggiamenti contraddicono le sue parole.

Chiacchierando con Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella, Perla Vatiero ha fatto strane considerazioni su Greta Rossetti. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha candidamente ammesso che, fuori dal GF, non la frequenterebbe mai. In Casa ha un rapporto civile perché sono le circostanze a chiederlo, ma quando il reality finirà cambierà tutto. Addirittura ha sottolineato che se alle cene di gruppo ci sarà Greta, lei non parteciperà.

Perla ha dichiarato:

“Io non ci potrei mai avere un’amicizia esterna con lei. Qui viviamo in una vita non reale, in cui per forza vuoi o non vuoi devi condividerci delle cose. Però se io penso all’esterno, lei non può essermi amica. Io non posso uscire e frequentarmi con lei, sarebbe folle. Che farò fuori? Voi magari organizzate una cena e siamo in venti, io posso venire una volta e poi finisce lì. E sarebbe strano perché in una cena di gruppo ci potrebbe stare anche Mirko e magari io quelle situazioni le eviterò pure. Mi dico ‘no non vengo ed evito, mi mette ansia stare in un posto tutti e tre’. Perché fuori è la vita reale, mica voglio vedere tutti. Da persona lucida, se si organizza una cena e siamo tutti e c’è lei posso farla una volta, ma non so cosa mi dice la testa, magari non me la faccio e non vengo. Però se ha bisogno qui dentro di un consiglio io ci sono”.