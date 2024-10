153 aerei diretti dalla Cina a Taiwan: una grossa esercitazione militare che non ha precedenti in Asia

Alla fine sono stati ben 153, gli aerei militari che la Cina ha inviato intorno a Taiwan nella giornata di ieri. Mai erano stati così tanti in un giorno solo. Si è trattato di un avvertimento, giunto forte e chiaro alle autorità di Taipei.

Cina, inviati 150 aerei militari a Taiwan: è record

Da mezzanotte alle sei, la giornata delle ‘Joint Sword 2024/B‘, le esercitazioni militari dei cinesi a Taiwan, si sono concluse con un totale di 153 aerei inviati tra i cieli dell’isola come avvertimento. Pechino ha specificato che, quello che ha voluto mettere in atto, è stato: “Un severo avvertimento alla leadership di Taipei per atti separatisti delle forze indipendentiste“.

Cina, inviati 150 aerei militari a Taiwan: la reazione giapponese

Sulla vicenda, si è espresso anche il governo nipponico, nelle vesti del vice capo di Gabinetto, Kazuhiro Aoki. “Il Giappone è preoccupato per quanto sta accadendo tra la Cina e Taiwan” – fanno sapere dal Paese del Sol Levante, tanto che lo stesso Giappone ha fatto decollare gli aerei da combattimento lungo l’isola di Yonaguni, situata a poco più di 220 chilometri a est di Taiwan.