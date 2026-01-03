Attimi di paura in una sala del cinema a Foggia il 28 dicembre, dove una bimba di quattro anni ha rischiato di soffocare mentre mangiava una caramella. Tra il panico dei presenti e le urla di chi cercava un medico, è stato l’intervento tempestivo di una spettatrice a evitare la tragedia.

Paura al cinema, bimba rischia di soffocare con una caramella: l’intervento lampo di una spettatrice

Domenica 28 dicembre, una piccola spettatrice di appena quattro anni ha rischiato di soffocare mentre mangiava una caramella in una sala del multiplex La Città del Cinema di Foggia. Come riportato da Foggia Today, la situazione si è fatta critica quando la bambina avrebbe smesso di respirare, e tra il panico generale e le urla dei presenti che cercavano un medico, un’osservatrice ha reagito prontamente.

Si tratta di Francesca Vitale, ingegnere di 38 anni di origini foggiane ma residente a Madrid, tornata in Puglia per le vacanze natalizie con il marito.

“La bambina era seduta qualche fila dietro di me quando ho percepito un suono strano, un sibilo“, ha raccontato Francesca. “Mi sono precipitata verso di lei: non respirava più. Attorno solo urla e chi tentava di colpirle il petto. Ho praticato la manovra di Heimlich, una pressione corretta sul diaframma, e in pochi secondi la piccola ha ripreso a respirare“.

Bimba rischia di soffocare con una caramella: l’appello della donna che ha salvato la vita alla piccola

I genitori, ancora sotto choc, l’hanno ringraziata sul momento senza chiedere il suo nome. Solo grazie alla pubblicazione della vicenda su Assocarenews è stato possibile identificarla. “La mamma mi ha abbracciata, poi siamo tornati a guardare il film, spaventati ma sollevati“, ha ricordato Francesca, sottolineando l’importanza di conoscere la manovra di disostruzione: “Il 28 dicembre del 2022 stavo per soffocare io. Mio marito mi ha salvata applicando la manovra che gli avevo insegnato. Mi appello a tutti: seguite un corso. Imparate correttamente la manovra, può salvare una vita“.