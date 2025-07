La tragedia è avvenuta in uno stabilimento balneare di Sabaudia: per il 50enne non c'è stato nulla da fare

Si trovava in un momento di pausa dal lavoro e ha deciso di mangiare una mozzarella ma è morto soffocato. Il drammatico episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto in uno stabilimento balneare di Sabaudia, in provincia di Latina, nel quale la vittima lavorava come cameriere.

L’uomo, di 50 anni, era un cameriere e lavorava in uno stabilimento balneare nella zona di Sabaudia occupandosi del servizio ai tavoli. In un momento di pausa dal lavoro ha deciso di mangiare una mozzarella ma qualcosa è andato storto ed il latticino ha provocato il blocco delle vie respiratorie. Quando i colleghi si sono resi conto della gravità della situazione hanno allertato subito i soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti con il supporto di un eliambulanza.

Il 50enne è stato dunque trasferito all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso ma non è stato possibile salvarlo. I medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Successivamente, ascoltando i presenti, le forze dell’ordine hanno ricostruito nel dettaglio l’accaduto.