Quando ha visto la moglie ed i due figli in difficoltà al largo di Tarquinia non ci ha pensato un attimo e ha tentato di raggiungerli con, purtroppo, un tragico epilogo. A perdere la vita, per ragioni ancora da chiarire, è stato proprio il 47enne,

annegato nel pomeriggio di sabato 26 luglio nelle acque della litoranea viterbese.

Morto nel tentativo di salvare moglie e figli al largo: aveva 47 anni

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’uomo si trovava con la sua famiglia, moglie e due figli, in spiaggia per una giornata di relax e divertimento. Quando si è reso conto che i bambini e la coniuge, che stavano nuotando al largo, si trovavano in difficoltà, si è subito tuffato in mare tentando di raggiungerli per soccorrerli. Ma qualcosa è andato storto ed improvvisamente il 47enne, che viveva a Santa Lucia di Fonte Nuova, è scomparso sott’acqua senza riemergere più.

Si ipotizza che l’uomo, deceduto poco dopo, possa essere stato colto da un malore. I bagnini sono intervenuti immediatamente dopo aver notato la scena e sono riusciti a raggiungere la donna ed i bambini mettendoli in salvo. Per il 47enne invece non c’è stato nulla da fare: i sanitari intervenuti in loco, insieme al personale della Guardia Costiera di Civitavecchia, ne hanno dichiarato il decesso. I quattro stavano alloggiando in un vicino campeggio di Tarquinia. La salma dell’uomo è stata successivamente messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.