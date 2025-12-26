Tragedia a Settimo Torinese, il 47enne Giovanni Lopez è morto soffocato da un pezzo di frutta durante il pranzo della Vigilia di Natale. Inutile l’arrivo dei soccorsi.

Un Natale finito in tragedia per una famiglia a Settimo Torinese.

Durante il pranzo della Vigilia, un uomo di 47 anni, Giovanni Lopez, è tragicamente deceduto. L’uomo si trovava a casa dei suoi genitori, in via Foglizzo quando, durante il pranzo, è soffocato con un pezzo di frutta. I parenti del 47enne hanno subito cercato di intervenire in suo soccorso, per poi chiamare il 118 quando si sono accorti che la situazione era grave.

Nonostante il tempestivo intervento dei parenti e poi dei soccorritori del 118, per Giovanni Lopez non c’è stato nulla da fare. L’uomo, 47 anni, è infatti morto soffocato. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i Carabinieri di Settimo Torinese e il medico legale dell’Asl To4, al fine di effettuare tutti gli accertamenti del caso. La morte di Giovanni Lopez è stata classificata come soffocamento accidentale.