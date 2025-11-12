In un importante sviluppo economico, il presidente Vladimir Putin ha autorizzato la vendita della filiale russa di Citibank al noto gruppo d’investimento locale Renaissance Capital. Questo gesto segna la definitiva uscita di Citigroup dal mercato russo, una decisione influenzata dalle recenti tensioni geopolitiche.

I fatti

Citigroup aveva annunciato la propria intenzione di vendere l’attività di consumer banking in Russia.

Tuttavia, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, la società ha deciso di chiudere completamente le sue operazioni nel paese. Questa decisione ha portato a una rapida riduzione delle attività locali, compresa la cessazione dell’emissione di carte di debito e la chiusura dell’ultima filiale a Mosca.

Dettagli sulla transazione

Il decreto del Cremlino consente a Renaissance Capital di acquisire il 100% della filiale russa di Citibank direttamente dalla sua casa madre, Citigroup Netherlands B.V., senza la necessità di ulteriori approvazioni normative. Tuttavia, i termini specifici della vendita non sono stati resi pubblici, né dal decreto né dalle parti coinvolte.

Chi è Renaissance Capital

Fondata negli anni ’90, Renaissance Capital è una delle poche istituzioni finanziarie russe attualmente non soggette a sanzioni occidentali. Fino, l’azienda era sotto il controllo di Mikhail Prokhorov, un miliardario e ex candidato presidenziale. La compagnia ha confermato l’avvenuta transazione tramite Reuters, ma ha dichiarato di non avere ulteriori dettagli da fornire.

Le implicazioni per il settore bancario russo

Con l’uscita di Citibank, il numero di banche occidentali ancora operative in Russia si è ridotto drasticamente. Attualmente, solo alcune istituzioni, come la Raiffeisen austriaca, UniCredit italiana e OTP Bank ungherese, rimangono attive nel paese. Questa situazione evidenzia il cambiamento del panorama bancario in Russia, che si sta rapidamente adattando alle nuove realtà economiche.

Le conseguenze del ritiro occidentale

Il decreto di mercoledì è stato emesso nell’ambito delle misure economiche straordinarie introdotte dopo l’invasione dell’Ucraina. Questa decisione sottolinea la crescente pressione sulle aziende occidentali. Il ritiro di Citigroup rappresenta una chiara indicazione delle sfide che le aziende devono affrontare in un contesto di crescente isolamento economico e politico.

Le azioni del governo russo nei confronti dei media indipendenti evidenziano un clima di crescente repressione. The Moscow Times è stato etichettato come “organizzazione indesiderata”. I giornalisti di questo quotidiano si oppongono a questa censura e continuano a combattere per fornire notizie accurate e imparziali sulla situazione attuale in Russia. Hanno lanciato un appello ai lettori per sostenere la loro missione e garantire la loro esistenza.

La transazione non rappresenta solo un cambiamento per Citibank, ma segna anche una metamorfosi per il settore bancario russo. Quest’ultimo dovrà affrontare nuove sfide e opportunità in un contesto internazionale sempre più complesso.