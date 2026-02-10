Quali sono le città più inquinate d'Italia? Ecco la classifica del 2026

L'inquinamento un problema costante della nostra civiltà: ecco quali sono le città più inquinate del Paese.

Quali sono le città più inquinate d’Italia nel 2026? Ecco il report Mal’Aria di LegaAmbiente: ben il 53% dei capoluoghi italiani non rispetta il limite previsto per il PM10 di 20 microgrammi per metro cubo.

Città più inquinate d’Italia 2026: la classifica

Il report Mal’Aria di città 2026 di LegaAmbiente ci ha fornito un quadro sulla situazione inquinamento in Italia.

Se da un lato diminuiscono i capoluoghi che sforano in limiti giornalieri di PM10, dall’altro il quadro generale rimane molto lontano dagli obiettivi Ue 2030. Infatti, comunque, il 53% dei capoluoghi italiani non rispetta il limite previsto per il PM10 di 20 microgrammi per metro cubo. Ma, quali sono le città più inquinate? Ecco la classifica delle prime 10:

Palermo: con 89 giorni oltre il limite alla centralina di via Belgio; Milano: 66 giorni oltre il limite alla centralina di via Marche; Napoli: 64 giorni (Ospedale Pellegrini); Ragusa: 61 giorni (Campo di atletica); Frosinone: 55 giorni (Frosinone Scalo T.U.); Lodi e Monza: 48 giorni (viale Vignati, via Machiavelli); Cremona e Verona: 44 giorni (P.zza Cadorna, Borgo Milano); Modena: 40 giorni (Giardini T.U.); Torino: 39 giorni (Rebaudengo); Rovigo: 37 giorni (Largo Martiri).

Città più inquinata d’Italia: la situazione preoccupa in vista di Ue 2030

C’è preoccupazione in Italia, in quanto il quadro generale rimane a oggi molto lontano dagli obiettivi di Ue 2030. Sono infatti al momento 33 le città che rischiano di non centrare gli standard del 2030, in quanto l’analisi dei trend di PM10 dal 2011 al 2025 ha mostrato che la velocità di riduzione delle concentrazioni è insufficiente in tante realtà urbane. Quindi, se si mantiene l’attuale ritmo di miglioramento, 33 città rischiano di non farcela a centrare gli standard di Ue 2030.