Durante l’estate ha avuto luogo il “Primo Tour”, mentre i club ospitano il “Pr1mo Tour”; il titolo dell’album di debutto è semplicemente “Primo”. Clara Soccini, nota come Clara, sembra avere una grande affinità con la chiarezza. La cantante di Varese, che tra pochi giorni festeggerà il suo 25° compleanno, sta attualmente partecipando al tour autunnale nei locali, dopo il successo nei principali festival italiani. L’ultima data si svolgerà stasera a Milano, al prestigioso Magazzini Generali.

Clara, un’artista poliedrica

Clara si dimostra un’artista poliedrica, e il suo percorso creativo nell’ultimo anno ne è la prova. Ha fatto il suo esordio nella recitazione con la popolare serie “Mare fuori 3”, dove interpreta il ruolo di Giulia/Crazy J, confermando la sua presenza anche nella quarta stagione. Tra i suoi successi, spicca la vittoria a Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, e durante l’ultima edizione del Festival ha presentato “Diamanti grezzi”, arrivato a ottenere la certificazione di disco di platino. È stata però “Origami all’alba”, inclusa nella colonna sonora di “Mare fuori”, a darle una spinta decisiva nella notorietà; da quel momento, la sua carriera ha preso slancio.

La freschezza di Clara sul palco

Un ulteriore traguardo è stata la sua esibizione alla cerimonia di apertura della Mostra del Cinema di Venezia ad agosto. Sul palco, Clara trasmette freschezza ed energia, dimostrando di essere una giovane interprete con grande consapevolezza. La sua miscela di voce, talento e passione per la moda si riflette nei suoi look, portati con la naturalezza di chi ha iniziato come modella qualche anno fa. Recentemente, ha rivelato una nuova vena dance con il singolo “Nero gotico”, descrivendo l’anno trascorso come un periodo di felicità e leggerezza, sottolineando l’importanza della sessione in studio che ha dato vita alla canzone, a partire dalla creazione del beat.

La dedizione di Clara al suo pubblico

Clara esprime la gioia di chi ha raggiunto il proprio obiettivo e si dedica completamente a intrattenere il suo pubblico