Claudio Carlomagno fermato per omicidio di Federica Torzullo

Federica Torzullo è stata trovata morta, il marito Claudio Carlomagno è stato arrestato per omicidio.

È un triste epilogo quello che ha coinvolto la vicenda di Federica Torzullo, la donna scomparsa dal 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. I carabinieri hanno rinvenuto il suo corpo, sepolto in un canneto dietro l’azienda di famiglia del marito, Claudio Agostino Carlomagno, il quale è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio aggravato.

Il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha affermato che ci sono serie preoccupazioni riguardo al pericolo di inquinamento delle prove. Questo perché Carlomagno, in libertà, potrebbe alterare la raccolta di evidenze e ostacolare le indagini, come già avvenuto in precedenza.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo di Federica è stato scoperto dai carabinieri durante una perquisizione dell’azienda di Carlomagno. Stando alle prime ipotesi, la donna sarebbe stata uccisa nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, e successivamente il marito avrebbe trasportato il cadavere nella ditta di famiglia. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’analisi dei dati dei cellulari di entrambi, che hanno rivelato la loro presenza nella stessa zona durante il periodo critico.

Le prove raccolte

Le indagini hanno portato alla luce numerose tracce di sangue all’interno dell’abitazione e dell’auto di Carlomagno. Gli inquirenti hanno rinvenuto sangue sui vestiti da lavoro dell’indagato, sul pavimento dell’ingresso della casa, e in altre aree come la cabina armadio della camera di Federica. Queste evidenze sono state decisive per il fermo del marito.

Le dichiarazioni del legale di Carlomagno

Il legale di Claudio Carlomagno, Andrea Miroli, ha dichiarato che il suo assistito aveva intenzione di consegnarsi alle autorità prima dell’arresto, ma è stato bloccato in tempo. La sua posizione è attualmente difficile, in quanto le prove raccolte sono schiaccianti e indicano un coinvolgimento diretto nell’omicidio della moglie.

L’analisi delle indagini

I carabinieri, in collaborazione con il RIS di Roma, hanno avviato una serie di accertamenti per ricostruire i dettagli della tragica vicenda. I filmati delle telecamere di sorveglianza evidenziano che Federica non ha mai lasciato la sua abitazione dopo le 19:30 dell’8 gennaio, mentre Carlomagno è uscito solo il giorno dopo. Questo ha portato a sospettare ulteriormente del marito, che viveva con Federica e il loro figlio di 10 anni.

La reazione della comunità

La notizia dell’omicidio ha suscitato un’ondata di indignazione e tristezza tra la comunità di Roma. Il sindaco, Roberto Gualtieri, ha espresso il suo profondo dolore per questo femminicidio, sottolineando l’importanza di rafforzare le misure contro la violenza di genere e il supporto ai centri antiviolenza. La comunità è scossa, e si richiede un maggiore impegno delle istituzioni per proteggere le donne e prevenire simili tragedie in futuro.

In conclusione, il caso di Federica Torzullo mette in luce le drammatiche realtà della violenza domestica e l’urgenza di affrontare questo problema attraverso politiche efficaci e un cambiamento culturale profondo.