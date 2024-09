Clerici è infiammata: "Presi alla leggera dalla Rai. E la mia condizione post-operatoria?"

Dopo un periodo di assenza, Antonella Clerici è finalmente di ritorno su Rai 1 con una fresca edizione di “È sempre mezzogiorno”. Il programma culinario ha accumulato una notevole popolarità nel corso degli ultimi anni, e la presenza della Clerici è diventata essenziale nella vita quotidiana di numerosi italiani. In previsione dell’apertura della nuova stagione televisiva, la presentatrice ha concesso un’ampia intervista a Repubblica. In questa, la Clerici si è espressa senza esitazione, discutendo del suo recente intervento chirurgico, del suo quarantesimo anniversario nel mondo della Rai, della cultura influencer, e di un ipotetico matrimonio con il suo amico Vittorio Garrone.

Nel mese di giugno precedente, Antonella Clerici ha avuto un procedimento medico di emergenza dovuto alla scoperta di un cancro dell’ovaio, che ha necessitato l’asportazione delle sue ovaie. La presentatrice ha riferito di sentirsi bene dopo l’operazione e molto grata per essere riuscita ad intervenire in anticipo: “Non mi lamento, perché ho avuto fortuna”. Si è sentita incredibilmente toccata dall’affetto ricevuto dopo l’episodio:

Mi domandano “come va?” con un sincero affetto. Si avvicinandano, mi stringono. È bello ricevere tanto amor, è un privilegio. Comprendo veramente ciò che provano, non è una domanda di circostanza.

Vittorio Garrone, il suo compagno, è stato costantemente al suo fianco. Descrive il loro legame come genuino e bilanciato, dicendo “Ho imparato che potevo fidarmi di lui, la mia fama non lo infastidiva, era un complice. È un uomo sicuro di se stesso, poteva essere il mio sostegno”. Nonostante il loro rapporto sia florido, non hanno intenzione di sposarsi, dato che, come dice Antonella, i matrimoni “mi hanno portato sfortuna”. Indipendentemente da ciò, stanno pianificando di fare una promessa d’amore durante una grande festa per celebrare il 60esimo compleanno di Vittorio.

Antonella Clerici, nell’anno 2026, celebrerà un significativo riscontro nella sua professione, che coincide con i suoi 40 anni di servizio nella Rai. Risulta essere un traguardo molto significativo, per il quale ritiene di meritare giusta considerazione da un’organizzazione che frequentemente l’ha sottovalutata. In un’intervista a Belve, l’attrice ha confessato di non aver ricevuto l’adeguato ringraziamento da Rai nel corso degli anni, e nella discussione con la Repubblica, ha ribadito fermamente la sua posizione:

Ci sono stati molti incidenti notevoli, sono stata allontanata dalle mie performance, è stato difficile per me ritornare a lavorare quando sono rimasta incinta. I capi dovrebbero farci sentire come se fossimo importanti, ma si dimenticano. Anche una breve chiamata o saluto sarebbe apprezzato e giusto, piccole attenzioni che fanno bene a noi artisti, con le nostre sensibilità.

In seguito, ha esposto le sue impressioni sul lancio di Stefano De Martino in Affari Tuoi, programma che ha presentato nel 2005. “Ho seguito Stefano De Martino, mi aggrada, ritengo che sia bravo a Affari tuoi, gli serve soltanto maggior sicurezza. Ho condotto quel gioco, e non è facile”, ha espresso, elogiando l’ex danzatore.

Antonella Clerici si è fatta sentire riguardo alla questione degli influencer che partecipano al Festival di Venezia. Secondo Antonella, l’universo della TV e del cinema è molto diverso dalla fama ottenuta su Instagram. Ha osservato che la Mostra di Venezia dovrebbe essere riservata ai grandi attori, mentre delle persone famose su Instagram non dovrebbero avere il diritto di sfilare sul red carpet. Come esempio ha usato i cuochi: possono sembrare impressionanti sui social media, ma durante i provini, risulta che non sanno parlare correttamente italiano.

Clerici ha anche affrontato il delicato tema dell’invecchiamento e i ‘ritocchini’ estetici, affermando che è a favore di questi ultimi, purché non alterino drasticamente l’aspetto. Ha poi evidenziato l’importanza di mantenersi in salute attraverso l’esercizio fisico e una corretta alimentazione per affrontare gli anni che verranno. Infatti, in 20 anni avrà 80 anni e vuole essere in buona salute.