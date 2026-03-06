Clima in Russia: perché il 2026 è stato tra gli anni più caldi e cosa sign...

Clima in Russia: perché il 2026 è stato tra gli anni più caldi e cosa sign...

Un'analisi chiara delle evidenze climatiche in Russia e nel mondo: temperature straordinarie, precipitazioni in aumento e driver che rendono il futuro climatico sempre più incerto

Il 2026 ha confermato tendenze che gli scienziati climatici osservano da anni: temperature elevate, variazioni estreme del tempo e segnali di uno sbilanciamento dell’equilibrio energetico terrestre. In Russia, il servizio meteorologico statale Rosgidromet ha registrato il secondo anno più caldo dalla serie storica, mentre l’Artico ha mostrato anomalie di riscaldamento particolarmente intense. A livello globale, il 2026 risulta tra gli anni più caldi dall’inizio delle rilevazioni strumentali, evidenziando come fattori naturali e antropici si siano combinati per determinare un anno di clima anomalo.

Questa ricostruzione integra i dati territoriali con le spiegazioni dei meccanismi che hanno reso il 2026 così caldo: dall’aumento dei gas serra alle variazioni della circolazione oceanica, fino al ruolo meno intuitivo delle particelle inquinanti. Obiettivo dell’articolo è offrire un quadro chiaro e bilanciato, utile per capire le implicazioni a breve termine e le traiettorie possibili nei prossimi anni.

I dati russi e l’anomalia artica

Secondo il rapporto diffuso da Rosgidromet, l’anomalia media della temperatura per la Russia nel 2026 è stata di +1,24 °C rispetto alle medie di riferimento, un valore che la colloca al secondo posto dopo il 2026 (+2,03 °C). Le stagioni invernali e autunnali nell’Artico sono state le più calde dalla serie storica iniziata nel 1951, mentre la primavera ha registrato valori estremi nella top three storica. Diverse regioni amministrative, come il Distretto Federale Centrale e il Distretto Federale del Volga, hanno battuto record locali, e con l’eccezione del Distretto del’Estremo Oriente, tutti i distretti hanno segnato temperature tra le cinque massime dal 1936.

Precipitazioni e impatti locali

Il 2026 in Russia non è stato solo più caldo: è stato anche più piovoso in maniera marcata. Fonti ambientali nazionali hanno segnalato un incremento delle precipitazioni rispetto alla media storico-climatica, con un aumento pari a circa il 110% della quantità attesa in alcune rilevazioni. Questo combinato di caldo e piogge intense ha aumentato la vulnerabilità a eventi estremi, come inondazioni e ondate di caldo, mettendo in luce la doppia natura delle conseguenze climatiche sulle infrastrutture e sull’agricoltura.

I fattori globali che hanno modellato il 2026

Al di là dei confini nazionali, il 2026 è stato influenzato da una serie di forzanti che hanno agito in senso sia riscaldante che raffreddante. Tra i fattori che hanno mitigato l’innalzamento della temperatura rispetto al 2026, si annoverano l’insorgere di condizioni di La Niña nella seconda parte dell’anno, un ciclo solare in declino dopo il massimo del 2026 e una riduzione globale degli incendi boschivi rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nonostante questi elementi di raffreddamento, il 2026 è comunque risultato uno degli anni più caldi registrati a livello mondiale.

Le cause che hanno spinto verso il riscaldamento

Tra i motori del caldo persistente, il primo è l’aumento dei gas serra in atmosfera: biossido di carbonio, metano e ossidi di azoto hanno continuato ad accrescersi, alimentando un effetto serra di fondo che si accumula nel tempo. Altri elementi critici sono la perdita di ghiaccio marino nell’Artico, che riduce l’albedo e aumenta l’assorbimento della radiazione solare, e uno squilibrio nell’energia terrestre dovuto a variazioni naturali e antropiche nella riflessione e assorbimento della radiazione.

Un paradosso: meno inquinamento, più caldo

Una delle spiegazioni meno intuitive riguarda le particelle di sulfato e altri aerosol derivanti dalla combustione del carbone e dai carburanti marittimi: per decenni questi aerosol hanno esercitato un effetto di raffreddamento, riflettendo parte della luce solare nello spazio. Negli ultimi vent’anni, le politiche di riduzione delle emissioni in alcuni paesi e le normative internazionali per il trasporto marittimo hanno ridotto questi inquinanti, rimuovendo una parziale “coperta riflettente” e contribuendo a un incremento medio della temperatura di circa 0,13 °C.

Questo fenomeno sottolinea una realtà complessa: migliorare la qualità dell’aria ha benefici sanitari indiscutibili, ma può anche rivelare il calore latente già accumulato dall’attività umana, rendendo più evidente il riscaldamento di fondo causato dai gas serra.

Cosa aspettarsi e quali rischi in vista

Proiezioni condivise da numerosi modelli climatici indicano che il 2026 potrebbe rimanere su livelli di temperatura simili al 2026, con la possibilità che un nuovo episodio di El Niño amplifichi ulteriormente il riscaldamento. L’aumento della domanda elettrica globale, trainato anche da maggior uso di climatizzazione e dall’espansione di infrastrutture energetiche intensive, suggerisce un probabile incremento del consumo di combustibili fossili se la transizione verso le rinnovabili non accelera significativamente.

Se le emissioni di gas serra continueranno senza decisa riduzione, il 2026 rischia di essere ricordato come uno degli anni più freddi della nostra era futura: la traiettoria potrebbe portare a temperature globali sempre più alte, maggior frequenza di eventi estremi e crescenti rischi per ecosistemi e società.