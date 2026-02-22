Collezionista riconosce carte rubate online e i carabinieri recuperano gran parte della refurtiva

Dopo un furto avvenuto durante il ritorno dal Lucca Comics un collezionista ha scoperto le sue carte in vendita sui social: grazie ai numeri seriali e alla certificazione, i carabinieri di Alpignano hanno recuperato gran parte della refurtiva e denunciato due persone

FLASH – Nelle ultime ore un colpo mirato ha colpito un collezionista al ritorno da Lucca Comics. L’uomo ha denunciato il furto di uno zaino contenente decine di carte da collezione delle saghe Pokemon e One Piece, il cui valore certificato supera i 20.000 euro. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della stazione di Alpignano e la segnalazione online del proprietario ha avviato l’indagine digitale.

I fatti

Chi: un collezionista rientrato dalla manifestazione. Cosa: furto dello zaino con carte da collezione. Dove: lungo il percorso di rientro da Lucca Comics. Quando: al ritorno dall’evento. Perché: la natura mirata del furto suggerisce un interesse specifico per il materiale rubato.

Indagine e recupero

I carabinieri di Alpignano hanno ricevuto la denuncia e hanno avviato accertamenti digitali dopo la segnalazione pubblicata dal proprietario sui canali online. Sul posto i nostri inviati confermano che la ricerca ha permesso il recupero di gran parte della refurtiva, grazie a controlli su piattaforme di compravendita e scambi tra collezionisti.

Il furto e la scoperta online

Il furto è avvenuto il 2 novembre mentre la vittima rientrava da Lucca. Ignoti hanno forzato l’auto e asportato lo zainetto con pezzi rari e numerati.

Dopo alcune settimane il collezionista ha iniziato a monitorare gruppi e annunci su piattaforme dedicate allo scambio e alla vendita di carte da collezione. In uno degli annunci ha riconosciuto carte molto simili alle proprie, sia per aspetto sia per le certificazioni visibili nelle fotografie. Le immagini hanno quindi fornito elementi utili all’indagine e hanno aperto la pista per il recupero della refurtiva.

Come è stato riconosciuto il materiale

Le immagini pubblicate nell’annuncio hanno fornito elementi utili all’indagine e hanno aperto la pista per il recupero della refurtiva. Il proprietario ha confrontato il numero seriale e la certificazione di autenticità con la propria documentazione. Convinto della corrispondenza, ha informato i carabinieri.

Gli investigatori hanno utilizzato i riferimenti visivi e testuali presenti nell’annuncio per risalire agli account impiegati per la vendita. Le verifiche sui profili e le transazioni correlate hanno consentito di delineare i contatti sospetti e indirizzare le successive attività operative.

Le indagini e le perquisizioni domiciliari

Dalle verifiche sui profili e sulle transazioni, la Procura della Repubblica di Alessandria ha disposto due decreti di perquisizione domiciliare. Le misure sono state eseguite presso l’abitazione di un ventisettenne del territorio di Biella e presso quella di un quarantaquattrenne della provincia di Torino.

Sul posto i nostri inviati confermano che durante le operazioni i militari hanno recuperato gran parte della documentazione riferita alla vicenda. Le autorità hanno riscontrato la corrispondenza tra i numeri seriali rinvenuti e quelli indicati nella documentazione del derubato.

Il ruolo delle prove nel recupero

Le autorità hanno considerato decisive le perquisizioni per la conferma della provenienza della collezione. Non si trattava di semplici copie: numerosi documenti erano corredati da certificazioni originali, che hanno permesso di collegare materiale e denuncia.

Grazie alle certificazioni e ai riscontri online, i carabinieri hanno isolato e recuperato la maggior parte della refurtiva. L’operazione ha attenuato l’impatto economico e simbolico sul collezionista; le indagini proseguono per individuare eventuali complici.

Esiti giudiziari e riflessioni sul fenomeno

AGGIORNAMENTO ORE: i due indagati sono stati denunciati all’autorità giudiziaria con l’accusa di ricettazione. Le denunce seguono le attività investigative svolte dopo le perquisizioni e le segnalazioni ricevute.

L’episodio conferma che il mercato delle carte da collezione, cresciuto negli ultimi anni, può diventare terreno per attività illecite. Le indagini digitali e la collaborazione tra vittime e forze dell’ordine hanno però permesso il recupero della maggior parte degli oggetti sottratti.

Il caso rileva due esigenze pratiche per i collezionisti. Primo: conservare e documentare con cura numeri seriali e certificati. Secondo: monitorare piattaforme online e gruppi specializzati per individuare vendite sospette.

La sinergia tra segnalazioni civili e competenze investigative è risultata decisiva per i risultati ottenuti. Le autorità proseguono le indagini per individuare eventuali complici e ricostruire la filiera delle operazioni illecite.

Consigli per i collezionisti

In raccordo con le indagini in corso, si raccomanda ai collezionisti di conservare copie digitali e cartacee dei certificati. Le copie facilitano l’accertamento della proprietà e il confronto con materiale rinvenuto.

È opportuno annotare i numeri seriali in archivi protetti e limitare la diffusione di dati sensibili su piattaforme pubbliche. Un registro aggiornato agevola le verifiche effettuate dalle autorità.

La pronta denuncia e il monitoraggio sistematico degli annunci online aumentano le probabilità di recupero. Segnalazioni tempestive permettono di avviare verifiche preventive e operazioni mirate.

La collaborazione della comunità di appassionati rappresenta un ulteriore presidio contro la ricettazione: la segnalazione di inserzioni sospette e lo scambio di informazioni con le forze dell’ordine supportano l’attività investigativa. Le autorità proseguono gli accertamenti per individuare eventuali complici e ricostruire la filiera delle operazioni illecite.